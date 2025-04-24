Літає на 1600 км: армія США показала витривалий БПЛА на сонячних батареях (відео)
Армія США застосувала розвідувальний безпілотник надвеликої тривалості польоту від компанії Kraus Hamdani Aerospace, що працює на сонячних панелях, у рамках навчань Static Focus 3.
Про це повідомила Служба поширення візуальної інформації Міністерства оборони США (DVIDS).
"Це наші перші справжні навчання, в яких інтегровані надвеликі безпілотні літальні апарати, що належать уряду та експлуатуються, спеціально розроблені для глибокого зондування на великих відстанях", — сказав підполковник Джозеф Мрощик.
Сержант Джейк Мейєр додав, що був вражений тим, як мало часу і ресурсів вимагала платформа. Порівняно з традиційними безпілотниками, на освоєння яких було потрібно кілька місяців, військові підготувалися до роботи з новим БПЛА всього за два дні.Важливо
Під час навчань БПЛА налітав понад сто годин у різних конфігураціях. Випробування включали експерименти на максимальну витривалість, а також одночасні польоти кількох апаратів.
У пресрелізі DVIDS не згадується модель безпілотника на сонячних батареях, проте Interesting Engineering пише, що це K1000 від Kraus Hamdani Aerospace. Пізніше відомство також опублікувалофото K1000 з навчань Static Focus 3.
Що відомо про БПЛА K1000
K1000 Ultra Long-Endurance (K1000ULE) — це повністю електричний, безпілотний літак із сонячними панелями на крилах. Він є найвитривалішим у своїй категорії розміру та ваги. БПЛА використовує бортовий штучний інтелект для безшумного ковзання повітрям.
Раніше американські військові задіяли K1000ULE у щорічних навчаннях Balikatan на віддаленому острівному аеродромі на Філіппінах. БПЛА побив рекорд витривалості для безпілотних літальних систем класу 2, пролетівши 76 годин поспіль.
Апарат провів кілька днів у польоті над Південно-Китайським морем, збираючи дані. За словами інженерів, які працюють на Філіппінах, K1000ULE важко виявити, оскільки більшість датчиків і радарів приймають його за птаха.
Нагадаємо, США також розгортають на американській авіабазі в Японії розвідувальні безпілотники дальнього радіусу дії MQ-4C Triton для стеження за діями Китаю в Тайванській протоці, Японському морі та Східно-Китайському морі.