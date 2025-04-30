78% оружия США пострадает из-за Китая: исследователи выявили весьма необычную причину
Ужесточение Китаем экспортного контроля за критически важными полезными ископаемыми может затронуть более трех четвертей цепочки поставок оружия в США.
Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные компании Govini, специализирующейся на информации об оборонных закупках.
Исследователи Govini выявили 80 000 деталей оружия, изготовленных с использованием сурьмы, галлия, германия, вольфрама или теллура. Основным поставщиком этих материалов в мире является Китай.
Таким образом экспортные ограничения Пекина могут потенциально затронуть 78% всех американских систем вооружения.Важно
"Недавние запреты и ограничения Китая на экспорт важнейших полезных ископаемых раскрыли секрет Полишинеля: несмотря на политическую риторику, Соединенные Штаты принципиально зависят от Китая в плане поставок важнейших компонентов своих систем вооружения", — говорится в отчете компании.
Напомним, недавно Китай приостановил поставки семи редкоземельных металлов и связанных с ними материалов, используемых в оборонной, энергетической и автомобильной промышленности, в качестве ответной меры на повышение пошлин на китайские товары президентом США Дональдом Трампом.
Ранее правительство Китая также отреагировало на пошлины Дональда Трампа, запретив авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing. Речь идет о закупке самолетов и запчастей.