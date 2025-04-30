Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, — Шмигаль

Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки цього фонду будуть реінвестувати виключно в Україну.

Related video

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі увечері 30 квітня.

В основі цієї угоди, за словами посадовця, лежать п'ять ключових принципів:

Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.

Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".

Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Також Денис Шмигаль повідомив, що цей фонд буде наповнюватися внесками Сполучених Штатів Америки та України, а його прибутки буде реінвестовано суто в Україну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, 30 квітня Шмигаль анонсував підписання угоди про надра найближчими днями.

27 квітня прем'єр-міністр повідомляв, що Україна домоглася вигідних умов в угоді щодо корисних копалин.