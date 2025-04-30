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Політика

Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди зі США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, — Шмигаль

Шмигаль
Фото: Telegram | В Уряді ухвалили рішення, необхідні для підписання угоди зі США для створення Інвестиційного фонду відбудови

Уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, який буде наповнюватися внесками США та України. Прибутки цього фонду будуть реінвестувати виключно в Україну.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі увечері 30 квітня.

В основі цієї угоди, за словами посадовця, лежать п'ять ключових принципів:

  • Рівноправність. Фонд створюється на засадах 50/50 й обидві сторони мають рівне право голосу.
  • Збереження контролю. Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.
  • Нові інвестиції, а не борги. Жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.
  • Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати".
  • Узгодженість з євроінтеграційним курсом. Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Також Денис Шмигаль повідомив, що цей фонд буде наповнюватися внесками Сполучених Штатів Америки та України, а його прибутки буде реінвестовано суто в Україну.

"Завдяки цій угоді зможемо залучити значні ресурси для відбудови, розпочати економічне зростання, отримати новітні технології від партнерів та стратегічного інвестора в особі США", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, 30 квітня Шмигаль анонсував підписання угоди про надра найближчими днями.

27 квітня прем'єр-міністр повідомляв, що Україна домоглася вигідних умов в угоді щодо корисних копалин.