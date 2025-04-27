"Безумовна" угода зі США про корисні копалини: Україна домоглася вигідних умов, — Шмигаль

Нова версія договору про доступ Штатів до корисних копалин не враховуватиме допомогу, яку раніше надала американська сторона.

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Про це написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Глава уряду зазначає, що над документом працюють юридичні команди і вже є хороший прогрес. Україна чітко визначила червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов'язанням і не суперечити Конституції та законодавству.

Угоду обов'язково має ратифікувати парламент. У ній не буде зараховуватися допомога, надана до її підписання, повідомив Шмигаль.

За його словами, Україна й надалі отримуватиме підтримку від Заходу, фінансування на 2025 рік повністю забезпечено, включно з покриттям дефіциту бюджету в 39 млрд доларів.

Є також приватні домовленості на 2026-2027 роки за програмою МВФ, Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів. Україна вже має підтверджені 50 мільярдів доларів доходів від активів і кошти спрямують на покриття бюджетних потреб, військових витрат і швидке відновлення.

"Але наша мета — повна конфіскація [російських активів]", — підкреслив він.

Тим часом радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц в ефірі Fox News заявив про президент США Дональд Трамп сповнений рішучості укласти угоду про корисні копалини з Україною.

Переговорні команди, за його відомостями, наполегливо працювали на вихідних і напрацювали потрібні умови.

Нагадаємо, ЗМІ писали про нову пропозицію Штатів щодо угоди з корисних копалин. США вимагали від України повернути мільярди доларів за військову та фінансову допомогу.

Фокус писав про найбільше родовище рідкоземельних металів у Казахстані. За оцінками фахівців, у ньому містяться до мільйона тонн життєво важливих елементів для світової економіки.