"Безусловная" сделка с США о полезных ископаемых: Украина добилась выгодных условий, – Шмыгаль

Новая версия договора о доступе Штатов к полезным ископаемым не будет учитывать помощь, которую ранее предоставила американская сторона.

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Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Глава правительства отмечает, что над документом работают юридические команды и уже имеется хороший прогресс. Украина четко определила красные линии, соглашение должно соответствовать европейским обязательствам и не противоречить Конституции и законодательству.

Соглашение обязательно должен ратифицировать парламент. В нем не будет засчитываться помощь, предоставленная до его подписания, сообщил Шмыгаль.

По его словам, Украина и далее будет получать поддержку от Запада, финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита бюджета в 39 млрд долларов.

Имеются также частные договоренности на 2026-2027 годы по программе МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов. Украина уже имеет подтвержденные 50 млрд долларов доходов от активов и средства направят на покрытие бюджетных нужд, военных расходов и быстрое восстановление.

"Но наша цель — полная конфискация [российских активов]", — подчеркнул он.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News заявил о президент США Дональд Трамп полон решимости заключить соглашение о полезных ископаемых с Украиной.

Переговорные команды, по его сведениям, упорно трудились на выходных и наработали нужные условия.

Напомним, СМИ писали о новом предложении Штатов по поводу сделки по полезным ископаемым. США требовали от Украины вернуть миллиарды долларов за военную и финансовую помощь.

Фокус писал о крупнейшем месторождении редкоземельных металлов в Казахстане. По оценкам специалистов, в нем содержатся до миллиона тонн жизненно важных элементов для мировой экономики.