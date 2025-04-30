Лишилися остаточні деталі: Шмигаль анонсував підписання угоди про надра найближчої доби (відео)

Угода про надра між Україною та Сполученими Штатами Америки може бути підписана протягом доби, повідомив 30 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підтвердив, що перша віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко прямує до Вашингтона.

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Про це прем'єр повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, українська сторона допрацьовує з американськими колегами остаточні деталі, і щойно вони будуть узгоджені, найближчим часом, імовірно, протягом найближчої доби угода буде підписана.

"Дійсно, це стратегічна угода про створення інвестиційного фонду, партнерського. Це дійсно рівноправна, гарна, міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток і відновлення України між урядом Сполучених Штатів та урядом України", — зазначив урядовець.

Денис Шмигаль пояснив, що в межах угоди про корисні копалини в Україні буде створено інвестиційний фонд, в якому частки управління і внесків сторін будуть поділені 50 на 50. Країни робитимуть внески до фонду в грошовій формі.

"Американська сторона також може зараховувати нову військову допомогу для України як внесок до цього фонду. Відповідно Україна зберігає за собою контроль над усіма ресурсами, тобто надра, інфраструктура, природні ресурси не є частиною цього фонду. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій, з нової ренти корисних копалин, наш внесок буде 50%", — пояснив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що допомога США, яка надавалась Україні до підписання цього документа, не буде зарахована в межах угоди. Також прем'єр зазначив, що інвестиційний фонд робитиме внески у розвиток і відновлення України протягом 10 років, і при цьому угода звільняє обидві сторони від мит.

Шмигаль додав, що згодом будуть підписані ще дві технічні угоди про створення спеціального фонду, його фінансування та наповнення.

Угода про надра між США й Україною: деталі

Про те, що угоду про надра українська та американська сторони можуть підписати 30 квітня, повідомляло видання Bloomberg. Журналісти Axios з посиланням на неназваних інсайдерів писали, що президент США Дональд Трамп під час відвідування похорон Папи Римського Франциска у Ватикані 26 квітня тиснув на президента України Володимира Зеленського для якнайшвидшого підписання угоди про видобуток корисних копалин.

Меморандум щодо угоди про корисні копалини Україна та США підписали 17 квітня. Тоді перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначала, що умови документа вигідні для обох сторін.