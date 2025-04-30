Угоду про надра між США і Україною можуть підписати сьогодні: ЗМІ розповіли деталі

Угода про надра між Україною та США може бути підписана вже до кінця дня 30 квітня. Інсайдери повідомили журналістам, що перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтону.

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Про це інформаційному агентству Bloomberg повідомили проінформовані анонімні джерела.

Журналісти ознайомилися з проєктом документа та зазначили, що вона передбачає створення умов для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та пов’язані з ними технології в Україні". Крім того, США визнають наміри української сторони уникнути в угоді будь-якого конфлікту з планами вступу до Європейського Союзу.

Також американська сторона погодилася виключити з угоди попередньо надану Києву військову допомогу, тому до розрахунку внеску до фонду враховуватиметься лише підтримка, надана після підписання документа.

Сторони можуть підписати угоду на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа затримками в процесі мирних переговорів щодо припинення вогню між Україною та РФ, зазначають журналісти. Посилаючись на документ, вони додають, що угода про корисні копалини має "зміцнити стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".

За словами джерела, дві інші технічні угоди, якими визначатиметься функціонування спільного фонду, ще не узгоджені.

Угода про корисні копалини між США й Україною: що передувало

Видання Axios із посиланням на неназвані джерела пише, що президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на похоронах Папи Римського Франциска у Ватикані 26 квітня вимагав якнайшвидшого підписання угоди про корисні копалини. Зеленський своєю чергою казав Трампу, що не боїться йти на поступки задля завершення війни, однак для цього Україні необхідні достатньо сильні гарантії безпеки, кажуть інсайдери.

Крім того, за словами джерел, Зеленський повторив, що не визнає Крим російським, а Трамп відповів, що не вимагає цього від України, і його мирний план передбачає лише визнання зі сторони США.

Також, за даними інсайдерів, Дональд Трамп припустив, що йому доведеться змінити свій підхід до президента РФ Володимира Путіна, а Володимир Зеленський наполягав на тому, щоб американський колега повернувся до своєї початкової позиції про безумовне припинення вогню як відправну точку для початку мирних переговорів, яка була відхилена Кремлем. За словами джерел журналістів, Трамп, імовірно, погодився, однак офіційних коментарів від адміністрацій президентів США й України на момент публікації матеріалу не було.

Угода про надра між США й Україною: деталі

Представники України та США 17 квітня підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини. Перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначала, що домовленості будуть вигідними для обох народів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 27 квітня повідомив, що Україна домоглася вигідних умов в угоді зі США про видобуток рідкісноземельних металів, чітко визначила червоні лінії, а також з угоди була виключена військова допомога США, надана до її підписання. Прем'єр також зазначив, що угоду обов'язково повинен ратифікувати парламент.

Видання The Financial Times 28 квітня писало з посиланням на анонімних високопоставлених українських чиновників, що угода про мінерали пошириться на всі мінеральні ресурси, зокрема нафту та газ, й основні енергетичні активи на всій українській території.