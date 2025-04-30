Соглашение о недрах между США и Украиной могут подписать сегодня: СМИ рассказали детали

Соглашение о недрах между Украиной и США может быть подписано уже до конца дня 30 апреля. Инсайдеры сообщили журналистам, что первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко уже направляется в Вашингтон.

Related video

Об этом информационному агентству Bloomberg сообщили проинформированные анонимные источники.

Журналисты ознакомились с проектом документа и отметили, что оно предусматривает создание условий для "увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и связанные с ними технологии в Украине". Кроме того, США признают намерения украинской стороны избежать в соглашении любого конфликта с планами вступления в Европейский Союз.

Также американская сторона согласилась исключить из соглашения предварительно предоставленную Киеву военную помощь, поэтому в расчете взноса в фонд будет учитываться только поддержка, предоставленная после подписания документа.

Стороны могут подписать соглашение на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа задержками в процессе мирных переговоров о прекращении огня между Украиной и РФ, отмечают журналисты. Ссылаясь на документ, они добавляют, что соглашение о полезных ископаемых должно "укрепить стратегическое партнерство между сторонами для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России".

По словам источника, два других технических соглашения, которыми будет определяться функционирование совместного фонда, еще не согласованы.

Соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной: что предшествовало

Издание Axios со ссылкой на неназванные источники пишет, что президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане 26 апреля требовал скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых. Зеленский в свою очередь говорил Трампу, что не боится идти на уступки ради завершения войны, однако для этого Украине необходимы достаточно сильные гарантии безопасности, говорят инсайдеры.

Кроме того, по словам источников, Зеленский повторил, что не признает Крым российским, а Трамп ответил, что не требует этого от Украины, и его мирный план предусматривает лишь признание со стороны США.

Также, по данным инсайдеров, Дональд Трамп предположил, что ему придется изменить свой подход к президенту РФ Владимиру Путину, а Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы американский коллега вернулся к своей изначальной позиции о безусловном прекращении огня как отправной точке для начала мирных переговоров, которая была отклонена Кремлем. По словам источников журналистов, Трамп, вероятно, согласился, однако официальных комментариев от администраций президентов США и Украины на момент публикации материала не было.

Соглашение о недрах между США и Украиной: детали

Представители Украины и США 17 апреля подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых. Первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что договоренности будут выгодными для обоих народов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщил, что Украина добилась выгодных условий в соглашении с США о добыче редкоземельных металлов, четко определила красные линии, а также из соглашения была исключена военная помощь США, предоставленная до его подписания. Премьер также отметил, что соглашение обязательно должен ратифицировать парламент.

Издание The Financial Times 28 апреля писало со ссылкой на анонимных высокопоставленных украинских чиновников, что соглашение о минералах распространится на все минеральные ресурсы, в том числе нефть и газ, и основные энергетические активы на всей украинской территории.