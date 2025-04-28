Без долгов и энергетики: FT узнало новые условия соглашения о минералах и когда его подпишут

Соединенные Штаты Америки согласились на предложение Украины не считать долгом военную помощь, которую украинцы получили от предыдущей администрации Джо Байдена. Переговоры близки к завершению и ожидают заключения соглашения о недрах.

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О ситуации с соглашением США о полезных ископаемых написало издание The Financial Times.

Медиа сообщило, что Украина добилась уступок от США по военной помощи и теперь ожидается, что соглашение о недрах заключат до конца текущей недели (ориентировочно, до 4 мая). FT привело комментарий, полученный от неназванного украинского топ-чиновника. По его словам, после уступок Вашингтона договоренности стали приемлемыми для Киева.

"Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что это может проложить путь для подписания рамочного соглашения на этой неделе", — говорится в статье.

В то же время в проекте, вероятно, сохранились условия о контроле США над надрами и инфраструктурой, отметило медиа. Условия остались несмотря на то, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о препятствии европейской интеграции, а нардепы из "Слуг народа" беспокоятся о "плохой сделке".

"Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что завершающееся рамочное соглашение распространяется на все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, и основные энергетические активы на всей территории Украины", — написало медиа.

Соглашение о минералах — детали

Отметим, соглашение о минералах — это предложение, которое озвучил президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года. Глава Белого дома говорил, что американцы должны получить украинские полезные ископаемые, редкоземельные металлы, чтобы компенсировать 300 млрд долл., которые потратила на военную помощь "предыдущая администрация". Соглашение не заключили, поскольку произошел скандал в Белом доме, когда президент Украины Владимир Зеленский получил порцию критических замечаний от Трампа из-за "неблагодарности" и неправильного костюма. Тогда же в Киеве объяснили, что соглашение не подходит, потому что в нем нет никаких гарантий безопасности.

В марте к переговорам по соглашению о минералах вернулись, и в сети появились новые предложения США. Согласно версии документа, опубликованной Bloomberg, должен быть создан инвестиционный фонд под руководством пяти менеджеров. Задача фонда — решать вопросы с вложением денег во все добывающие и инфраструктурные проекты в Украине, при этом США могли заблокировать любое решение. В то же время указывалось, что для компенсации помощи украинцы должны платить американцам все доходы и еще 4% сверху. Чтобы урегулировать эти вопросы, правительство выделило более 100 млн грн на оплату консультаций юристов, которые бы согласовали проблемные вопросы.

Напоминаем, 18 апреля эксперт Михаил Гончар рассказал Фокусу об особенностях соглашения об ископаемых и о том, почему в них нет гарантий безопасности.