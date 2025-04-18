Что такое гарантии безопасности и почему их нет в соглашении о минералах: объясняет эксперт Михаил Гончар

Правительство сообщило о подписании с США Меморандума о намерениях, а следующим этапом должно стать соглашение о полезных ископаемых. Какие риски скрывает подход США к такому соглашению и нужно ли его подписывать, объяснил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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Главные риски для Украины — не в предмете соглашения, а в самих подходах, ведь для Украины условия США по этому соглашению априори неприемлемы. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу сказал эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям и глобальным энергетическим рынкам, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Конечно, мы могли бы пойти на определенные уступки, подписав такое соглашение, но на партнерских условиях, а не на откровенно дискриминационных. Если бы нам были предоставлены соответствующие гарантии безопасности. Не в виде очередного Будапештского меморандума, а так, как это имеет место в случае гарантий США Японии или Южной Кореи, когда размещаются американские вооруженные силы, имеется ядерный зонтик от Соединенных Штатов. Тогда это другое дело. Но такой подход был сразу отвергнут администрацией Трампа. И вместо этого был брошен абсолютно ложный тезис о том, что присутствие американских компаний и будет для вас гарантией безопасности", — отметил Михаил Гончар. И добавил: присутствие американских компаний не является никакой гарантией, а при первых же выстрелах эти компании сбегают.

"У нас есть пример, когда в Украину в начале 2010-х пришли американские Chevron и ExxonMobil, плюс британо-нидерландская Shell, которая тоже имеет достаточно большой бизнес в Соединенных Штатах. Однако, когда в 2014 году прозвучали первые выстрелы со стороны России, они свернули проекты и сбежали из Украины. И здесь так же будет. Если нет военной защиты, то военные риски остаются. Получается, безопасности США гарантировать не хотят, но хотят управлять нашей и газотранспортной системой, и портами, и железной дорогой, и АЭС, и иметь доступ к любому месторождению полезных ископаемых. Получить инфраструктуру и недра", — заметил эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению Михаила Гончара, за соглашением о минералах скрыто четкое намерение США получить сразу финансовый результат. "А в определенное время вследствие глобальных торгов США с Россией по широкому кругу вопросов, "украинский актив" при непредсказуемых намерениях Трампа, может быть передан третьей стороне, то есть передан России", — предполагает Михаил Гончар.

О рисках соглашения о минералах, ситуации с газом, ценах на нефть, санкциях и экономике РФ — в интервью Михаила Гончара Фокусу Фото: Коллаж: Фокус

По его мнению, если вымогательские подходы американской стороны сохранятся, наступит время, когда Украина будет вынуждена сказать: "Нет". Но пока что сохраняется дипломатическая игра.

Относительно возможности разворота Дональда Трампа на позицию поддержки Украины, то, по словам Михаила Гончара, это возможно, ведь позиция Трампа может меняться на 180 градусов.

"Сейчас мало что указывает, кроме одной вещи, на то, что позиция Трампа может развернуться в сторону сохранения поддержки Украины. И есть все же основание для небольшого оптимизма относительно карательных санкций в отношении России. Мало кто обратил внимание, что в апреле Трамп тихо и без камер и почты подписал указ о продлении американских санкций против России на год", — отметил эксперт.

По его убеждению, если поддержка Украины со стороны США сохранится, то это не будет результатом какой-то доброй воли или прозрения Трампа.

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"Такой разворот гипотетически вероятен, но под давлением обстоятельств, как внутренних, так и внешних. Внутренних, когда Трампа в дальнейшем больше начнут обвинять уже не просто в симпатиях к России, а в помощи стране-агрессору. И под давлением внешних обстоятельств. Мы видим, что европейские страны из-за непредсказуемой политики США отказываются от целого ряда закупок американского оружия. А это означает серьезный удар по американской высокотехнологичной промышленности. Известно, что есть ситуации, когда Трамп вынужден давать задний ход. А комбинация таких внутренних и внешних факторов может заставить Трампа, несмотря на его желание занимать пророссийскую позицию, сохранить нам поддержку", — уверен Михаил Гончар.

Ранее Фокус писал, что 18 апреля правительство Украины опубликовало меморандум, который касается будущего Соглашения об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. В документе говорится о создании совместного Фонда инвестиций для восстановления Украины, который должен стимулировать модернизацию инфраструктуры, привлечение масштабных капиталовложений и формирование новых возможностей для украинской экономики.