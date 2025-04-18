Учесть отказ от ядерного оружия: что предусматривает новый меморандум Украины и США

В пятницу, 18 апреля, правительство Украины опубликовало меморандум, который касается будущего Соглашения об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. Документ, получивший неофициальное название "соглашение об ископаемых", отражает глубокое сотрудничество обеих стран и определяет дальнейшие действия Украины и США в сфере совместных инвестиций, энергетической безопасности и стратегического ресурса.

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Текст меморандума доступен на Правительственном портале.

В документе идет речь о создании совместного Фонда инвестиций для восстановления Украины, который должен стимулировать модернизацию инфраструктуры, привлечение масштабных капиталовложений и формирование новых возможностей для украинской экономики.

Отдельно подчеркивается, что американский народ подтверждает свое стремление инвестировать вместе с украинским — в стабильную, независимую и безопасную Украину.

Также отмечается, что США признают исторический вклад Украины в глобальную безопасность — прежде всего, добровольный отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Документ акцентирует, что работа над Соглашением не будет противоречить интеграционным процессам Украины в ЕС или договоренностям с международными кредиторами.

Ожидается, что переговорные делегации от обеих стран предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года. Этот срок определен как крайний, после чего состоится подписание соглашения.

В связи с этим, как подтверждают подписи представителей сторон, правительства Украины и США согласились на подписание этого Меморандума о намерениях. Документ фиксирует общую решимость немедленно завершить подготовку необходимых материалов для заключения полноценного Соглашения об экономическом партнерстве. Эта инициатива также предусматривает создание специального фонда для привлечения инвестиций в восстановление Украины, который станет символом партнерства между двумя народами.

На следующей неделе в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль должен встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы завершить технические переговоры. Ожидается, что до 26 апреля переговорные группы представят окончательную версию документа для подписания.

Идея специального соглашения между Украиной и ее стратегическими партнерами была заложена в Плане победы президента Владимира Зеленского, который он представил публике в октябре 2024 года. Речь идет о сотрудничестве в области критических природных ресурсов — урана, титана, лития, графита и других.

12 февраля 2025 года США передали Украине первый проект соглашения, однако в нем не хватало положений по безопасности, с чем Украина не согласилась. После ряда переговоров и публичных дискуссий, в частности между Зеленским и Дональдом Трампом, стороны приблизились к компромиссу.

В апреле прошел очередной раунд переговоров, после которого меморандум наконец подписали — теперь очередь за окончательным согласованием и ратификацией.

Напомним, что Украина и США сделали следующий шаг к стратегическому экономическому партнерству — стороны подписали меморандум, который открывает путь к будущему соглашению о совместной работе в области добычи полезных ископаемых на территории Украины. Об этом сообщила первый вице-премьер и глава Министерства экономики Юлия Свириденко.

Также, народный депутат от партии "Голос" и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк высказал критическое мнение относительно содержания будущего соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.