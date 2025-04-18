Врахувати відмову від ядерної зброї: що передбачає новий меморандум України і США

У пʼятницю, 18 квітня, уряд України опублікував меморандум, який стосується майбутньої Угоди про економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Документ, що отримав неофіційну назву "угода про копалини", відображає глибоку співпрацю обох країн і визначає подальші дії України та США у сфері спільних інвестицій, енергетичної безпеки та стратегічного ресурсу.

Related video

Текст меморандуму доступний на Урядовому порталі.

У документі йде мова про створення спільного Фонду інвестицій для відновлення України, який має стимулювати модернізацію інфраструктури, залучення масштабних капіталовкладень і формування нових можливостей для української економіки.

Окремо підкреслюється, що американський народ підтверджує своє прагнення інвестувати разом із українським — у стабільну, незалежну та безпечну Україну.

Також зазначається, що США визнають історичний внесок України у глобальну безпеку — передусім, добровільну відмову від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Документ акцентує, що робота над Угодою не суперечитиме інтеграційним процесам України до ЄС або домовленостям з міжнародними кредиторами.

Очікується, що переговорні делегації від обох країн нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року. Цей термін визначено як крайній, після чого відбудеться підписання угоди.

У зв'язку з цим, як підтверджують підписи представників сторін, уряди України та США погодилися на підписання цього Меморандуму про наміри. Документ фіксує спільну рішучість негайно завершити підготовку необхідних матеріалів для укладення повноцінної Угоди про економічне партнерство. Ця ініціатива також передбачає створення спеціального фонду для залучення інвестицій у відбудову України, що стане символом партнерства між двома народами.

Наступного тижня у Вашингтоні прем’єр-міністр Денис Шмигаль має зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб завершити технічні переговори. Очікується, що до 26 квітня переговорні групи представлять остаточну версію документа для підписання.

Ідея спеціальної угоди між Україною та її стратегічними партнерами була закладена у Плані перемоги президента Володимира Зеленського, який він представив публіці у жовтні 2024 року. Йдеться про співпрацю в галузі критичних природних ресурсів — урану, титану, літію, графіту та інших.

12 лютого 2025 року США передали Україні перший проєкт угоди, однак у ньому бракувало положень щодо безпеки, з чим Україна не погодилась. Після низки переговорів та публічних дискусій, зокрема між Зеленським і Дональдом Трампом, сторони наблизилися до компромісу.

У квітні пройшов черговий раунд перемовин, після якого меморандум нарешті підписали — тепер черга за остаточним погодженням і ратифікацією.

Нагадаємо, що Україна та США зробили наступний крок до стратегічного економічного партнерства — сторони підписали меморандум, який відкриває шлях до майбутньої угоди про спільну роботу в галузі видобутку корисних копалин на території України. Про це повідомила перша віцепрем’єрка та очільниця Міністерства економіки Юлія Свириденко.

Також, народний депутат від партії "Голос" та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк висловив критичну думку щодо змісту майбутньої угоди між Україною та США щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин.