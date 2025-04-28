Без боргів і енергетики: FT дізналося нові умови угоди про мінерали та коли її підпишуть

Сполучені Штати Америки погодились на пропозицію України не вважати боргом військову допомогу, яку українці отримали від попередньої адміністрації Джо Байдена. Переговори близькі до завершення та очікують укладання угоди про надра.

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Про ситуацію з угодою США про корисні копалини написало видання The Financial Times.

Медіа повідомило, що Україна домоглась поступок від США щодо військової допомоги й тепер очікується, що угоду про надра укладуть до кінця поточного тижня (орієнтовно, до 4 травня). FT навело коментар, отриманий від неназваного українського топчиновника. З його слів, після поступок Вашингтона домовленості стали прийнятними для Києва.

"Високопоставлений український чиновник сказав, що це може прокласти шлях для підписання рамкової угоди цього тижня", — ідеться у статті.

Водночас у проєкті, ймовірно, збереглись умови про контроль США над надрами та інфраструктурою, зауважило медіа. Умови залишились попри те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про перешкоду європейській інтеграції, а нардепи зі "Слуг народу" турбуються щодо "поганої угоди".

"Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що рамкова угода, яка завершується, поширюється на всі мінеральні ресурси, включаючи нафту і газ, і основні енергетичні активи на всій території України", — написало медіа.

Угода про мінерали — деталі

Зазначимо, угода про мінерали — це пропозиція, яку озвучив президент США Дональд Трамп у лютому 2025 року. Глава Білого дому говорив, що американці повинні отримати українські корисні копалини, рідкісноземельні метали, щоб компенсувати 300 млрд дол., які витратила на військову допомогу "попередня адміністрація". Угоду не уклали, оскільки стався скандал у Білому домі, коли президент України Володимир Зеленський отримав порцію критичних зауважень від Трампа через "невдячність" та неправильний костюм. Тоді ж у Києві пояснили, що угода не підходить, бо у ній немає жодних гарантій безпеки.

У березні до переговорів щодо угоди про мінерали повернулись, і у мережі з'явились нові пропозиції США. Згідно з версією документа, опублікованою Bloomberg, має бути створений інвестиційний фонд під керівництвом п'яти менеджерів. Завдання фонду — розв'язували питання з вкладанням грошей в усі видобувні та інфраструктурні проєкти в Україні, при цьому США могли заблокувати будь-яке рішення. Водночас вказувалось, що для компенсації допомоги українці повинні сплачувати американцям усі прибутки й ще 4% згори. Щоб врегулювати ці питання, уряд виділив понад 100 млн грн на оплату консультацій юристів, які б узгодили проблемні питання.

Нагадуємо, 18 квітня експерт Михайло Гончар розповів Фокусу про особливості угоди про копалини й про те, чому в них немає гарантій безпеки.