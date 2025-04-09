Угода про копалини: Україна витратить 113 млн грн на консультантів
Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо угоди про копалини, яку вимагає укласти президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Два міністерства отримають по більш як 50 млн грн і у них є три дні, щоб скласти кошторис на таку суму.
Текст постанови Кабміну № 316-р від 8 квітня 2025 року з'явився на порталі уряду.
В урядовому документі вказано, що міністерство фінансів повинне безповоротно виділити 113 млн грн з резервного фонду державного бюджету. Гроші отримають міністерство економіки (59 млн грн) та міністерство юстиції (54 млн грн). Додаткові витрати пов'язані з угодою про Інвестиційний фонд відбудови, пояснив Кабмін.
Гроші, які отримають два відомства, витратять для наступних задач:
- щоб захистити національні інтереси України;
- щоб врахувати специфіку законів США та України;
- щоб підготувати узгоджену позицію до перемовин щодо укладання угоди.
Крім того, у постанові ідеться про пошук консультантів до 15 квітня. Очікується запрошення двох типів консультантів. Перші допоможуть уряду з питань державного боргу та зовнішніх запозичень. Другі — це представники провідних міжнародних юридичних компаній, які допоможуть укласти угоду про Інвестиційний фонд.
Угода про копалини — деталі
Зазначимо, угоду про копалини у січні 2025 року запропонував укласти президент США Дональд Трамп. Як заявив глава Білого дому, ідеться про українські надра, вартість яких компенсувала військову допомогу, яку американці надавали українцям. У березні Україна отримала від США 50-сторінковий варіант угоди про копалини. У тексті ішлося про те, що американці отримують повний контроль над видобутком та над ключовими інфраструктурними об'єктами (портами, залізницями тощо). Весь прибуток від інвестиційних проєктів та "плюс" 4% Україна мала б віддавати США.
31 березня медіа "Суспільне" повідомило, що український уряд дійсно отримав американський варіант угоди й почав його аналізувати. Джерела журналістів пояснили, що аналізом займаються юристи обох країн.
Тим часом агентство Bloomberg дослідило пропозиції Білого дому і заявили, що Україна матиме проблеми з вступом у ЄС. Аналітики також згадали про злочини Бельгії в Конго у 19 столітті: колонізатори відбирали ресурси місцевих народів в обмін на "шматки тканин".
Нагадуємо, 8 квітня західні журналісти повідомили, що нова зустріч України та США щодо угоди про копалини відбудеться 11-12 квітня. Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент розповів про обставини першого скандального візиту президента Володимира Зеленського у Білий дім.