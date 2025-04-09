Соглашение об ископаемых: Украина потратит 113 млн грн на консультантов
Кабинет Министров Украины принял постановление по соглашению об ископаемых, которое требует заключить президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Два министерства получат по более чем 50 млн грн и у них есть три дня, чтобы составить смету на такую сумму.
Текст постановления Кабмина № 316-р от 8 апреля 2025 года появился на портале правительства.
В правительственном документе указано, что министерство финансов должно безвозвратно выделить 113 млн грн из резервного фонда государственного бюджета. Деньги получат министерство экономики (59 млн грн) и министерство юстиции (54 млн грн). Дополнительные расходы связаны с соглашением об Инвестиционном фонде восстановления, пояснил Кабмин.
Деньги, которые получат два ведомства, потратят для следующих задач:
- чтобы защитить национальные интересы Украины;
- чтобы учесть специфику законов США и Украины;
- чтобы подготовить согласованную позицию к переговорам по заключению соглашения.
Кроме того, в постановлении говорится о поиске консультантов до 15 апреля. Ожидается приглашение двух типов консультантов. Первые помогут правительству по вопросам государственного долга и внешних заимствований. Вторые — это представители ведущих международных юридических компаний, которые помогут заключить соглашение об Инвестиционном фонде.
Соглашение об ископаемых — детали
Отметим, соглашение об ископаемых в январе 2025 года предложил заключить президент США Дональд Трамп. Как заявил глава Белого дома, речь идет об украинских недрах, стоимость которых компенсировала бы американскую военную помощь украинцам. В марте Украина получила от США 50-страничный вариант соглашения об ископаемых. В тексте говорилось о том, что американцы получают полный контроль над добычей и над ключевыми инфраструктурными объектами (портами, железными дорогами и т.д.). Всю прибыль от инвестиционных проектов и "плюс" 4% Украина должна была бы отдавать США.
31 марта медиа "Суспільне" сообщило, что украинское правительство действительно получило американский вариант соглашения и начало его анализировать. Источники журналистов объяснили, что анализом занимаются юристы обеих стран.
Между тем агентство Bloomberg исследовало предложения Белого дома и заявили, что Украина будет иметь проблемы со вступлением в ЕС. Аналитики также вспомнили о преступлениях Бельгии в Конго в 19 веке: колонизаторы отбирали ресурсы местных народов в обмен на "куски тканей".
Напоминаем, 8 апреля западные журналисты сообщили, что новая встреча Украины и США по соглашению об ископаемых состоится 11-12 апреля. Тем временем министр финансов США Скотт Бессент рассказал об обстоятельствах первого скандального визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.