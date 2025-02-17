"Тягар репарацій": США зажадали від України більше ніж 500 млрд за військову допомогу

Вимога Дональда Трампа про $500 млрд "відшкодування" від України за військову допомогу не обмежується тільки цінними мінералами, а охоплює все: від портів та інфраструктури.

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Президент США Дональд Трамп сказав, що Україна має розплатитися зі США своїми природними копалинами за надану їй допомогу і назвав суму в 500 мільярдів доларів. Угоду не підписано, а тим часом журналісти The Telegraph ознайомилися з текстом попередньої угоди США та України від 7 лютого 2025 року. І виявилося, що вимоги Трампа виходять далеко за межі контролю США над критично важливими мінералами України. Вона охоплює все: від портів та інфраструктури до нафти і газу.

"Умови контракту, який тиждень тому опинився в офісі Володимира Зеленського, рівнозначні економічній колонізації України США, на правовій основі. Це передбачає тягар репарацій, який неможливо виконати. Документ викликав у Києві сум'яття і паніку", — зазначають журналісти.

"Тягар репарацій", який США хочуть накласти на Україну

В угоді йдеться про те, що США та Україна мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включно з "мінеральними ресурсами, нафтогазовими ресурсами, портами, іншою інфраструктурою (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено.

США забиратимуть 50% від поточних доходів, одержуваних Україною від видобутку ресурсів, і 50% від фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів.

Для всіх майбутніх ліцензій США матимуть право переважного вибору під час купівлі експортованих корисних копалин.

Вашингтон матиме суверенний імунітет і набуде майже повного контролю над більшою частиною сировинної та ресурсної економіки України.

Фонд матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, строки та умови всіх майбутніх ліцензій і проєктів.

Журналісти зазначають, що угоду, схоже, писали приватні юристи, а не держдепартаменти чи міністерство торгівлі США.

Президент Зеленський сам запропонував ідею надання США прямої частки в українських рідкісноземельних елементах і найважливіших мінералах під час візиту до Trump Tower у вересні 2024 року, сподіваючись полегшити шлях для продовження постачання зброї.

Однак він не очікував зіткнутися з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, переможені у війні.

"Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їхньої поразки в 1945 році", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, 11 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" надати Штатам доступ до видобутку рідкоземельних металів вартістю 500 млрд доларів як плату за військову допомогу.

Уже 12 лютого Міністр фінансів США Скотт Бессент перед Мюнхенською безпековою конференцією привіз до Києва угоду про доступ до рідкісноземельних металів України і дав президенту Володимиру Зеленському лише годину на те, щоб обдумати пропозицію і підписати документ. Зеленський не підписав.