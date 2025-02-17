"Бремя репараций": США потребовали от Украины больше чем 500 млрд за военную помощь

Требование Дональда Трампа о $500 млрд "возмещения" от Украины за военную помощь не ограничивается только ценными минералами, а охватывает все: от портов и инфраструктуры.

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Президент США Дональд Трамп сказал, что Украина должна расплатиться с США своими природными ископаемыми за предоставленную ей помощь и назвал сумму в 500 миллиардов долларов. Соглашение не подписано, а тем временем журналисты The Telegraph ознакомились с текстом предварительного соглашения США и Украины от 7 февраля 2025 года. И оказалось, что требования Трампа выходят далеко за рамки контроля США над критически важными минералами Украины. Оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа.

"Условия контракта, который неделю назад оказался в офисе Владимира Зеленского, равнозначны экономической колонизации Украины США, на правовой основе. Это подразумевает бремя репараций, которое невозможно выполнить. Документ вызвал в Киеве смятение и панику", — отмечают журналисты.

"Бремя репараций", которое США хочет наложить на Украину

В соглашении говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины".

Соглашение охватывает "экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины", включая "минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)", оставляя неясным, что еще может быть охвачено.

США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов.

Для всех будущих лицензий США будут иметь право преимущественного выбора при покупке экспортируемых полезных ископаемых.

Вашингтон будет иметь суверенный иммунитет и приобретет почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины.

Фонд будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия всех будущих лицензий и проектов.

Журналисты отмечают, что соглашение, похоже, писали частные юристы, а не госдепартаменты или министерство торговли США.

Президент Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и ​​важнейших минералах во время визита в Trump Tower в сентябре 2024 года, надеясь облегчить путь для продолжения поставок оружия.

Однако он не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоры, побежденные в войне.

"Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году", — отмечают журналисты.

Напомним, 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь.

Уже 12 февраля Министр финансов США Скотт Бессент перед Мюнхенской конференцией по безопасности привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины и дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на то, чтобы обдумать предложение и подписать документ. Зеленский не подписал.