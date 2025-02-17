"Бремя репараций": США потребовали от Украины больше чем 500 млрд за военную помощь
Требование Дональда Трампа о $500 млрд "возмещения" от Украины за военную помощь не ограничивается только ценными минералами, а охватывает все: от портов и инфраструктуры.
Президент США Дональд Трамп сказал, что Украина должна расплатиться с США своими природными ископаемыми за предоставленную ей помощь и назвал сумму в 500 миллиардов долларов. Соглашение не подписано, а тем временем журналисты The Telegraph ознакомились с текстом предварительного соглашения США и Украины от 7 февраля 2025 года. И оказалось, что требования Трампа выходят далеко за рамки контроля США над критически важными минералами Украины. Оно охватывает все: от портов и инфраструктуры до нефти и газа.
"Условия контракта, который неделю назад оказался в офисе Владимира Зеленского, равнозначны экономической колонизации Украины США, на правовой основе. Это подразумевает бремя репараций, которое невозможно выполнить. Документ вызвал в Киеве смятение и панику", — отмечают журналисты.
"Бремя репараций", которое США хочет наложить на Украину
В соглашении говорится, что США и Украина должны сформировать совместный инвестиционный фонд, чтобы гарантировать, что "враждебные стороны конфликта не получат выгоды от восстановления Украины".
- Соглашение охватывает "экономическую ценность, связанную с ресурсами Украины", включая "минеральные ресурсы, нефтегазовые ресурсы, порты, другую инфраструктуру (по согласованию)", оставляя неясным, что еще может быть охвачено.
- США будут забирать 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсов.
- Для всех будущих лицензий США будут иметь право преимущественного выбора при покупке экспортируемых полезных ископаемых.
- Вашингтон будет иметь суверенный иммунитет и приобретет почти полный контроль над большей частью сырьевой и ресурсной экономики Украины.
- Фонд будет иметь исключительное право устанавливать метод, критерии отбора, сроки и условия всех будущих лицензий и проектов.
- Журналисты отмечают, что соглашение, похоже, писали частные юристы, а не госдепартаменты или министерство торговли США.
Президент Зеленский сам предложил идею предоставления США прямой доли в украинских редкоземельных элементах и важнейших минералах во время визита в Trump Tower в сентябре 2024 года, надеясь облегчить путь для продолжения поставок оружия.
Однако он не ожидал столкнуться с условиями, которые обычно налагаются на государства-агрессоры, побежденные в войне.
"Они хуже финансовых санкций, наложенных на Германию и Японию после их поражения в 1945 году", — отмечают журналисты.
Напомним, 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" предоставить Штатам доступ к добыче редкоземельных металлов стоимостью 500 млрд долларов в качестве платы за военную помощь.
Уже 12 февраля Министр финансов США Скотт Бессент перед Мюнхенской конференцией по безопасности привез в Киев соглашение о доступе к редкоземельным металлам Украины и дал президенту Владимиру Зеленскому всего час на то, чтобы обдумать предложение и подписать документ. Зеленский не подписал.