Остались окончательные детали: Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о недрах в ближайшие сутки (видео)

Соглашение о недрах между Украиной и Соединенными Штатами Америки может быть подписано в течение суток, сообщил 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подтвердил, что первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон.

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Об этом премьер сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, украинская сторона дорабатывает с американскими коллегами окончательные детали, и как только они будут согласованы, в ближайшее время, вероятно, в течение ближайших суток соглашение будет подписано.

"Действительно, это стратегическое соглашение о создании инвестиционного фонда, партнерского. Это действительно равноправное, хорошее, международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины между правительством Соединенных Штатов и правительством Украины", — отметил чиновник.

Денис Шмыгаль пояснил, что в рамках соглашения о полезных ископаемых в Украине будет создан инвестиционный фонд, в котором доли управления и взносов сторон будут поделены 50 на 50. Страны будут делать взносы в фонд в денежной форме.

"Американская сторона также может засчитывать новую военную помощь для Украины как вклад в этот фонд. Соответственно Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда. Украина только осуществляет вклад с новых лицензий, с новой ренты полезных ископаемых, наш вклад будет 50%", — пояснил премьер-министр.

Он подчеркнул, что помощь США, которая предоставлялась Украине до подписания этого документа, не будет зачислена в рамках соглашения. Также премьер отметил, что инвестиционный фонд будет делать взносы в развитие и восстановление Украины в течение 10 лет, и при этом соглашение освобождает обе стороны от пошлин.

Шмыгаль добавил, что впоследствии будут подписаны еще два технических соглашения о создании специального фонда, его финансировании и наполнении.

Соглашение о недрах между США и Украиной: детали

О том, что соглашение о недрах украинская и американская стороны могут подписать 30 апреля, сообщало издание Bloomberg. Журналисты Axios со ссылкой на неназванных инсайдеров писали, что президент США Дональд Трамп во время посещения похорон Папы Римского Франциска в Ватикане 26 апреля давил на президента Украины Владимира Зеленского для скорейшего подписания соглашения о добыче полезных ископаемых.

Меморандум о соглашении о полезных ископаемых Украина и США подписали 17 апреля. Тогда первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что условия документа выгодны для обеих сторон.