"Сохранит контроль над недрами": принято решение по соглашению с США о создании фонда восстановления, — Шмыгаль

Правительство приняло решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления, который будет наполняться взносами США и Украины. Прибыли этого фонда будут реинвестировать исключительно в Украину.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале вечером 30 апреля.

В основе этого соглашения, по словам чиновника, лежат пять ключевых принципов:

Равноправие. Фонд создается на основе 50/50 и обе стороны имеют равное право голоса.

Сохранение контроля. Украина сохраняет полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Новые инвестиции, а не долги. Никаких долговых обязательств соглашение не предусматривает.

Гарантированные инвесторы и покупатели. Фонд будет инвестировать в проекты и будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати".

Согласованность с евроинтеграционным курсом. Соглашение не будет представлять преграды для получения Украиной членства в ЕС.

Также Денис Шмыгаль сообщил, что этот фонд будет наполняться взносами Соединенных Штатов Америки и Украины, а его доходы будут реинвестированы исключительно в Украину.

"Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 30 апреля Шмыгаль анонсировал подписание соглашения о недрах в ближайшие дни.

27 апреля премьер-министр сообщал, что Украина добилась выгодных условий в соглашении по полезным ископаемым.