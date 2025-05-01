Россия в изоляции, Украина — с соглашением: чем обернется новый расклад сил в войне

Администрация Дональда Трампа активизирует усилия для ускорения завершения войны в Украине. Вашингтон подписывает с Киевом соглашение о доступе к критически важным ресурсам, готовит рекордные санкции и одобряет новый пакет вооружения. Фокус выяснил, означает ли это изменение политики США и заставит ли это Москву к уступкам.

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США пытается заставить Россию как можно быстрее закончить войну в Украине. Один из очевидных сигналов — подписание с Украиной стратегического соглашения о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Этот документ предоставляет американским компаниям привилегированный доступ к украинским природным ресурсам, включая алюминий, графит, нефть, природный газ, литий, титан и редкоземельные элементы, которые являются критически важными для производства электромобилей, солнечных панелей, военной техники и полупроводников.

Соглашение было подписано в Вашингтоне в ночь на 1 мая по киевскому времени первым вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко и министром финансов США Скоттом Бессентом. Ключевым элементом соглашения является создание Совместного инвестиционного фонда восстановления, который позволит привлекать международные инвестиции для экономического восстановления Украины после войны. Прибыли от реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых будут направлены в этот фонд.

Кроме того, Сенат США рассматривает законопроект, предусматривающий введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, в частности нефть, газ и уран. Эта инициатива является частью более широких санкций против России в ответ на ее агрессию против Украины.

Законопроект, известный как "Sanctioning Russia Act of 2025", был представлен сенаторами Линдси Грэмом (республиканец) и Ричардом Блюменталем (демократ) и уже получил поддержку более 60 сенаторов, что может обеспечить преодоление возможного президентского вето.

Сенатор Грэм отметил, что цель законопроекта — усилить давление на страны, которые поддерживают экономические связи с Россией, чтобы вынудить Москву к серьезным переговорам по прекращению войны в Украине. Он также подчеркнул, что президент Трамп поддерживает эту инициативу как инструмент для достижения мира.

Законопроект также предусматривает запрет для граждан США покупать российские государственные облигации, что является дополнительной мерой экономического давления на Россию.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что такие высокие пошлины могут негативно повлиять на американских потребителей, поскольку приведут к росту цен на импортные товары из стран, которые торгуют с Россией, таких как Китай и Индия.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Сенате, и его дальнейшая судьба зависит от поддержки в Палате представителей и позиции администрации президента.

США начинает давить на Россию: поможет ли это закончить войну

Кроме подписания соглашения о полезных ископаемых и законопроекта "Sanctioning Russia Act of 2025", администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую продажу оружия Украине на сумму более 50 миллионов долларов через программу прямых коммерческих продаж (Direct Commercial Sales, DCS). Это решение стало первым с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

30 апреля Государственный департамент США официально уведомил Конгресс о намерении разрешить экспорт оборонной продукции, технических данных и услуг в Украину. Лицензия была подана в соответствии с Законом о контроле над экспортом оружия, который регулирует продажу вооружений иностранным партнерам.

Может сложиться впечатление, что США начинают играть только на стороне Украины и уже откровенно давят на Россию. Однако политологи пока не спешат делать такие выводы.

"Я бы сказал так: пока это не какое-то кардинальное изменение ради справедливости. Но определенная тенденция есть. США не видят со стороны России никаких признаков готовности садиться за стол переговоров, поэтому постепенно начинают усиливать давление. Это видно как через заявления сенаторов и подготовку соответствующих законопроектов, так и через разрешения — если не на передачу, то по крайней мере на продажу оружия Украине", — говорит Фокусу политолог Игорь Рейтерович.

Перерастет ли это во что-то более глобальное — пока сказать сложно. Россия может в любой момент "откатить" ситуацию назад — например, согласиться на переговоры — и тогда давление прекратится. Но поскольку это маловероятно, тенденция давления со стороны США, скорее всего, будет расти. Хотя, как считает политолог, не критично — не стоит ждать, что Украину завалят деньгами и вооружением.

"Но это уже достаточно прозрачный сигнал в сторону России. И для нас эта тенденция положительная. Главная задача — удержать ее. Кстати, подписание этого соглашения (о недрах) в политическом смысле — это возможность удержать фокус внимания Дональда Трампа на Украине. И мы должны это использовать. Надо постоянно напоминать, что мы предупреждали: так и будет. Именно ваша поддержка будет стимулировать Россию быстрее садиться за стол переговоров и завершить войну", — продолжает эксперт.

Соглашение о недрах между США и Украиной: спровоцирует ли это реакцию со стороны РФ

По мнению политолога, Путину не нужна причина для эскалации. Он может это сделать в любой момент. Россияне пытались помешать подписанию соглашения — не удалось. Если сейчас Россия начнет усиливать давление, это только больше развяжет руки Трампу.

"Потому что нельзя подписать соглашение, а потом обвинить Украину, что война не завершается. Для нас сейчас появилось "окно возможностей". Небольшое, но есть — несколько недель. И их надо использовать по максимуму. Медведев уже выступал, мол, у Зеленского забрали недра. Но если Россия начнет давить, это только подтвердит наши аргументы перед американцами: что Путин не хочет мира, а имеет совсем другие намерения. Поэтому мы здесь защищены. И хорошо, что все произошло именно в таком формате", — говорит Рейтерович.

Введут ли США санкции против РФ — 500% пошлин

Этот законопроект Сенат уже поддержал. Теперь очередь за Палатой представителей, а дальше за самим Трампом. Но по мнению политолога, скорее всего, это произойдет после 9 мая.

"Если это произойдет, для России это будет колоссальный удар. Многие страны просто не захотят торговать с ней, потому что им станет это невыгодно. Но я не уверен, что США пойдут на это прямо сейчас. Трамп будет тянуть до конца и попытается использовать более мягкие методы давления", — считает Рейтерович.

Санкции в 500% пошлин на импорт товаров из стран в том числе из РФ — один из самых сильных инструментов, которые у США еще остались. По словам политолога, пока Трамп этот инструмент не использовал, но уже демонстрирует и запугивает. И теперь остается вопрос, понимают ли намеки россияне или и дальше будут делать вид, что не понимают чем это им может обернуться.

Напомним, Фокус писал о "козыре" Трампа против Путина, который американский президент не использовал изначально, а начал искать переговоры с агрессором.