Разгромить экономику: сенат США готовится ввести 500% пошлины для стран, торгующих с РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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Об этом пишет Bloomberg 1 мая.

"Цель — помочь президенту", — сказал журналистам Грэм.

Новые санкции в случае официального принятия будут включать 500% тариф на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Другие санкции также будут запрещать гражданам США покупать российский суверенный долг, согласно проекту.

"Я хочу переговорного завершения войны, достойно и справедливо. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим главным злодеем Россию", — подчеркнул Линдси Грэм, добавив, что президент США "разочарован" затягиванием процесса.

Сенатор подчеркнул, что Путин "сделает огромную ошибку, пытаясь играть с Трампом, поэтому этот законопроект является инструментом в арсенале президента Трампа".

Политик признался, что он имеет достаточную поддержку в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях на рассмотрение там.

Линдси Грэм предсказал, что российскому президенту в конце концов придется выбирать между тем, чтобы сесть за стол переговоров с Трампом, чтобы прекратить войну, или "разгромить" свою экономику.

Напомним, администрация Трампа одобрила первую отправку оружия в Украину на 50 миллионов долларов через прямые коммерческие продажи, о чем стало известно 1 мая.

Также Фокус писал о "козыре" Трампа против Путина, который американский президент не использовал изначально, а начал искать переговоры с агрессором.