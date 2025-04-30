У Трампа был "козырь" против Путина, но он его не использовал: детали от СМИ

Американский журналист Роберт Каган заявил, что президент РФ Владимир Путин в стратегическом измерении слаб, но пока преобладает на фоне более уязвимой Украины. По его мнению, президент США Дональд Трамп не только не добился никаких уступок от Кремля, но и подталкивает Штаты к соглашению, выгодному исключительно России.

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Об этом пишет The Atlantic 29 апреля.

Журналист и аналитик Роберт Каган считает, что в долгосрочной перспективе президент РФ Владимир Путин слаб, однако сейчас ситуация играет в его пользу, поскольку Украина оказалась в еще более уязвимом положении.

В своей статье Каган обращает внимание на то, что за первые 100 дней на посту президента США Дональд Трамп не достиг никаких уступок от российского лидера. Более того, он фактически продемонстрировал готовность идти навстречу Кремлю, а сейчас даже угрожает выйти из мирных переговоров. По мнению журналистов, это свидетельствует как о специфике нового американского руководства, так и об изменении характера международной политики в целом.

Согласно материалу The Atlantic, новая договоренность по Украине выглядит настолько односторонней в пользу России, что администрация Трампа вынуждена искусственно придумывать "уступки" со стороны Путина. В качестве примера, Трамп заявил, что Путин якобы согласился не захватывать всю территорию Украины. Однако, по мнению экспертов, это не является реальной уступкой — наоборот, именно к такому результату Кремль и стремится, хотя пока не имеет возможности его достичь.

Параллельно Украину призывают к уступкам — в частности, к отказу от части своей территории в обмен на обещания безопасности в будущем. А Россия, которая теоретически должна была бы быть заинтересована в сделке, не соглашается даже на такие условия. Это, по мнению автора, подтверждает, что Путин с самого начала не стремился к завершению войны, а Трамп даже не пытался это выяснить.

"Путин слаб в перспективе лет, но сейчас он делает ставку на то, что Украина сломается раньше, чем иссякнут его собственные ресурсы", — резюмирует Каган.

Аналитик считает, что, чтобы изменить ход событий, российский лидер должен был бы увидеть, что Дональд Трамп действительно намерен поддерживать Украину в долгосрочном плане.

Как сказал Марк Тиссен из The Washington Post месяц назад: "Россия невероятно слаба, как экономически, так и военно, а это означает, что в этих переговорах Трамп держит все карты в руках".

Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Из открытых источников

В его рукаве был этот главный козырь, но президент США его не использовал. Поэтому теперь призывы Трампа к Путину прекратить войну журналисты воспринимают скорее как мольбу перестать унижать его самого перед всем миром.

"Если бы Путин действительно хотел партнерства с США, он хотя бы сделал жест навстречу, как все и ожидали. Вместо этого он ответил на капитуляцию Трампа ракетным ударом по гражданской цели", — отмечают журналисты.

Путин, вероятно, считает, что Трамп так хочет улучшить отношения с РФ, что терпит любые унижения.

Мирный план Трампа

Американское мирное предложение пока не содержит прямой речи о помощи США Украине после окончания войны, а также никакого обсуждения численности украинской армии. Речь идет лишь о сотрудничестве в соглашении по минеральным ресурсам. Путин и его переговорщики четко дали понять, что они хотят демилитаризации Украины и прекращения всех поставок оружия и экономической помощи партнеров, отказа от вступления в НАТО. План оставляет открытой возможность присутствия европейских миротворцев, если такое вообще возможно без американской поддержки.

Впрочем, Украина имеет "план Б", если соглашение Трампа не сработает. В частности, значительно увеличилось производство ударных дронов-камикадзе, что уже ощущается на поле боя.

Напомним, Путин объявил перемирие ко Дню победы на определенные часы. Так, новое перемирие, по словам главы Кремля, заработает с полуночи с 7 на 8 мая и будет действовать до полуночи с 10 на 11 мая. Украина официально и не согласилась, и не отказалась от этого.

Также Фокус писал о реакции Трампа на предложение Путина о перемирии. Глава Белого дома, по его словам, хочет достичь полного и длительного прекращения огня.