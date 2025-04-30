У Трампа був "козир" проти Путіна, але він його не використав: деталі від ЗМІ

Американський журналіст Роберт Каган заявив, що президент РФ Володимир Путін у стратегічному вимірі слабкий, але поки що переважає на тлі більш уразливої України. На його думку, президент США Дональд Трамп не лише не домігся жодних поступок від Кремля, а й підштовхує Штати до угоди, вигідної винятково Росії.

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Про це пише The Atlantic 29 квітня.

Журналіст та аналітик Роберт Каган вважає, що в довгостроковій перспективі президент РФ Володимир Путін слабкий, проте наразі ситуація грає на його користь, оскільки Україна опинилася в ще більш уразливому становищі.

У своїй статті Каган звертає увагу на те, що за перші 100 днів на посаді президента США Дональд Трамп не досяг жодних поступок від російського лідера. Ба більше, він фактично продемонстрував готовність іти назустріч Кремлю, а наразі навіть погрожує вийти з мирних переговорів. На думку журналістів, це свідчить як про специфіку нового американського керівництва, так і про зміну характеру міжнародної політики загалом.

Згідно з матеріалом The Atlantic, нова домовленість щодо України виглядає настільки односторонньою на користь Росії, що адміністрація Трампа змушена штучно вигадувати "поступки" з боку Путіна. Як приклад, Трамп заявив, що Путін нібито погодився не захоплювати всю територію України. Однак, на думку експертів, це не є реальною поступкою — навпаки, саме такого результату Кремль і прагне, хоча наразі не має змоги його досягти.

Паралельно Україну закликають до поступок — зокрема, до відмови від частини своєї території в обмін на обіцянки безпеки в майбутньому. А Росія, яка теоретично мала б бути зацікавлена в угоді, не погоджується навіть на такі умови. Це, на думку автора, підтверджує, що Путін з самого початку не прагнув завершення війни, а Трамп навіть не намагався це з’ясувати.

"Путін слабкий у перспективі років, але зараз він робить ставку на те, що Україна зламається раніше, ніж вичерпаються його власні ресурси", — резюмує Каган.

Аналітик вважає, що, щоб змінити хід подій, російський лідер мав би побачити, що Дональд Трамп справді має намір підтримувати Україну в довгостроковому плані.

Як сказав Марк Тіссен з The Washington Post місяць тому: "Росія неймовірно слабка, як економічно, так і військово, а це означає, що в цих переговорах Трамп тримає всі карти в руках".

Володимир Путін та Дональд Трамп Фото: З відкритих джерел

У його рукаві був цей головний козир, але президент США його не використав. Тож тепер заклики Трампа до Путіна припинити війну журналісти сприймають радше як благання перестати принижувати його самого перед усім світом.

"Якби Путін справді хотів партнерства зі США, він хоча б зробив жест назустріч, як усі й очікували. Замість цього він відповів на капітуляцію Трампа ракетним ударом по цивільній цілі", — зазначають журналісти.

Путін, ймовірно, вважає, що Трамп так хоче покращити відносини з РФ, що терпить будь-які приниження.

Мирний план Трампа

Американська мирна пропозиція наразі не містить прямої мови про допомогу США Україні після закінчення війни, а також жодного обговорення чисельності української армії. Мова йде лише про співпрацю в угоді щодо мінеральних ресурсів. Путін та його переговірники чітко дали зрозуміти, що вони хочуть демілітаризації України та припинення всіх поставок зброї та економічної допомоги партнерів, відмови від вступу до НАТО. План залишає відкритою можливість присутності європейських миротворців, якщо таке взагалі можливо без американської підтримки.

Втім, Україна має "план Б", якщо угода Трампа не спрацює. Зокрема, значно збільшилося виробництво ударних дронів-камікадзе, що вже відчувається на полі бою.

Нагадаємо, Путін оголосив перемирʼя до Дня перемоги на визначені години. Так, нове перемир’я, за словами глави Кремля, запрацює з півночі з 7 на 8 травня і діятиме до півночі з 10 на 11 травня. Україна офіційно і не погодилася, і не відмовилася від цього.

Також Фокус писав про реакцію Трампа на пропозицію Путіна щодо перемирʼя. Глава Білого дому, за його словами, хоче досягти повного та тривалого припинення вогню.