Росія в ізоляції, Україна — з угодою: чим обернеться новий розклад сил у війні

Адміністрація Дональда Трампа активізує зусилля для пришвидшення завершення війни в Україні. Вашингтон підписує з Києвом угоду про доступ до критично важливих ресурсів, готує рекордні санкції та схвалює новий пакет озброєння. Фокус з'ясував, чи означає це зміну політики США й чи змусить це Москву до поступок.

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США намагається змусити Росію якнайшвидше закінчити війну в Україні. Один з очевидних сигналів — підписання з Україною стратегічної угоди про співпрацю в галузі корисних копалин. Цей документ надає американським компаніям привілейований доступ до українських природних ресурсів, включаючи алюміній, графіт, нафту, природний газ, літій, титан та рідкісноземельні елементи, які є критично важливими для виробництва електромобілів, сонячних панелей, військової техніки та напівпровідників.​

Угода була підписана у Вашингтоні уночі на 1 травня за київським часом першим віцепрем'єр-міністром України Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Ключовим елементом угоди є створення Спільного інвестиційного фонду відбудови, який дозволить залучати міжнародні інвестиції для економічного відновлення України після війни. Прибутки від реалізації проєктів у сфері видобутку корисних копалин будуть спрямовані до цього фонду.

Крім того, Сенат США розглядає законопроєкт, що передбачає запровадження 500% мит на імпорт товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії, зокрема нафту, газ та уран. Ця ініціатива є частиною ширших санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України.

Законопроєкт, відомий як "Sanctioning Russia Act of 2025", був представлений сенаторами Ліндсі Гремом (республіканець) та Річардом Блюменталем (демократ) і вже отримав підтримку понад 60 сенаторів, що може забезпечити подолання можливого президентського вето. ​

Сенатор Грем зазначив, що мета законопроєкту — посилити тиск на країни, які підтримують економічні зв'язки з Росією, щоб змусити Москву до серйозних переговорів щодо припинення війни в Україні. Він також підкреслив, що президент Трамп підтримує цю ініціативу як інструмент для досягнення миру.​

Законопроєкт також передбачає заборону для громадян США купувати російські державні облігації, що є додатковим заходом економічного тиску на Росію.​

Однак деякі експерти попереджають, що такі високі мита можуть негативно вплинути на американських споживачів, оскільки призведуть до зростання цін на імпортні товари з країн, які торгують з Росією, таких як Китай та Індія.

Законопроєкт наразі перебуває на розгляді в Сенаті, і його подальша доля залежить від підтримки в Палаті представників та позиції адміністрації президента.​

США починає тиснути на Росію: чи допоможе це закінчити війну

Крім підписання угоди про корисні копалини та законопроєкт "Sanctioning Russia Act of 2025", адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перший продаж зброї Україні на суму понад 50 мільйонів доларів через програму прямих комерційних продажів (Direct Commercial Sales, DCS). Це рішення стало першим з моменту повернення Трампа до Білого дому в січні 2025 року.​

30 квітня Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про намір дозволити експорт оборонної продукції, технічних даних та послуг до України. Ліцензія була подана відповідно до Закону про контроль над експортом зброї, який регулює продаж озброєнь іноземним партнерам.​

Може скластися враження, що США починають грати лише на боці України і вже відверто тиснуть на Росію. Проте політологи наразі не поспішають робити такі висновки.

"Я б сказав так: поки що це не якась кардинальна зміна заради справедливості. Але певна тенденція є. США не бачать з боку Росії жодних ознак готовності сідати за стіл перемовин, тому поступово починають посилювати тиск. Це видно як через заяви сенаторів і підготовку відповідних законопроєктів, так і через дозволи — якщо не на передачу, то принаймні на продаж зброї Україні", — говорить Фокусу політолог Ігор Рейтерович.

Чи переросте це в щось глобальніше — поки сказати складно. Росія може в будь-який момент "відкотити" ситуацію назад — наприклад, погодитися на перемовини — і тоді тиск припиниться. Але оскільки це малоймовірно, тенденція тиску з боку США, скоріш за все, зростатиме. Хоча, як вважає політолог, не критично — не варто чекати, що Україну завалять грошима й озброєнням.

"Але це вже досить прозорий сигнал у бік Росії. І для нас ця тенденція позитивна. Головне завдання — втримати її. До речі, підписання цієї угоди (про надра) в політичному сенсі — це можливість утримати фокус уваги Дональда Трампа на Україні. І ми маємо це використати. Треба постійно нагадувати, що ми попереджали: так і буде. Саме ваша підтримка буде стимулювати Росію швидше сідати за стіл перемовин і завершити війну", — продовжує експерт.

Угода про надра між США та Україною: чи спровокує це реакцію з боку РФ

На думку політолога, Путіну не потрібна причина для ескалації. Він може це зробити в будь-який момент. Росіяни намагались завадити підписанню угоди — не вдалося. Якщо зараз Росія почне посилювати тиск, це лише більше розв’яже руки Трампу.

"Бо не можна підписати угоду, а потім звинуватити Україну, що війна не завершується. Для нас зараз з’явилося "вікно можливостей". Невелике, але є — кілька тижнів. І їх треба використати на максимум. Мєдвєдєв уже виступав, мовляв, у Зеленського забрали надра. Але якщо Росія почне тиснути, це тільки підтвердить наші аргументи перед американцями: що Путін не хоче миру, а має зовсім інші наміри. Тому ми тут захищені. І добре, що все відбулося саме в такому форматі", — каже Рейтерович.

Чи введуть США санкції проти РФ — 500% мит

Цей законопроєкт Сенат вже підтримав. Тепер черга за Палатою представників, а далі за самим Трампом. Але на думку політолога, скоріш за все, це відбудеться після 9 травня.

"Якщо це станеться, для Росії це буде колосальний удар. Багато країн просто не захочуть торгувати з нею, бо їм стане це невигідно. Але я не впевнений, що США підуть на це прямо зараз. Трамп тягнутиме до кінця і спробує використовувати більш м’які методи тиску", — вважає Рейтерович.

Санкції у 500% мит на імпорт товарів з країн в тому числі з РФ — один із найсильніших інструментів, які у США ще залишилися. За словами політолога, поки що Трамп цей інструмент не використав, але вже демонструє і залякує. І тепер лишається питання, чи розуміють натяки росіяни чи і далі будуть робити вигляд, що не розуміють чим це їм може обернутися.

Нагадаємо, Фокус писав про "козир" Трампа проти Путіна, який американський президент не використав спочатку, а почав шукати перемовини з агресором.