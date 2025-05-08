Прекращение войны в Украине: Трамп хочет обратиться за помощью к Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов привлечь Китай к мирному урегулированию войны между Украиной и Россией.

Related video

Об этом Трамп сказал в четверг, 8 мая, говорится на официальном аккаунте Белого Дома в соцсети Х.

В ответ на вопрос журналиста о возможной помощи Китая в урегулировании конфликта между Украиной и Россией, президент США заявил, что считает такой шаг целесообразным и выразил надежду на положительный результат.

Трамп подчеркнул, что прекращение боевых действий было бы значительным достижением, и добавил, что Соединенные Штаты активно работают над этим, находясь на пути к достижению этой цели.

"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", — добавил он.

Недавно Фокус писал, что бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что мирные инициативы не дают результата из-за отсутствия достаточного давления на Россию. По его словам, достичь договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно, ведь тот не признает украинцев отдельным и суверенным народом.

Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social о намерении обратиться к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой присоединиться к усилиям по прекращению широкомасштабной войны в Украине.