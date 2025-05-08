"Путин не согласится на мир": Волкер указал на "недостающий компонент" в переговорах (видео)

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что в мирных переговорах не хватает давления на Россию, чтобы принудить агрессора к перемирию. По его мнению, с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя достичь мира за переговорным столом, потому что тот не считает украинцев отдельным независимым народом.

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Об этом он сказал во время общения с участниками Киевского форума по безопасности 8 мая, передает корреспондент Фокуса.

"Владимир Путин никогда не согласится на мир. Владимир Путин не верит, что Украина является суверенным независимым государством, не верит, что Украина существует как независимая нация, и он будет постоянно пытаться уничтожить ее", — сказал американский дипломат.

Волкер отметил, что российский диктатор верит в то, что РФ имеет права на всю украинскую территорию, и называет ее "русской землей".

"Он верит, что Россия имеет право управлять другими людьми, как грузинами, осетинами или чеченцами. Он даже не думает, что украинцы являются отдельным народом. Он считает, что они "растерянные" русские, которых он должен исправить", — сказал экс-спецпредставитель Госдепа.

По словам Волкера, Путин никогда не оставит попытки уничтожить Украину, а Украина в свою очередь никогда не перестанет сопротивляться и бороться за свое существование. Европа при этом "ясно видит", что Россия станет угрозой для нее, если позволить ей достичь успеха в российско-украинской войне.

Он подытожил, что мира нет и никогда не может быть на переговорном столе с Путиным, но нужно добиться такого соглашения, которое бы остановило Кремль от повторной агрессии в будущем.

Волкер: в мирных переговорах не хватает давления на РФ

Волкер отметил, что, на его взгляд, администрация Трампа оказывала много давления на Украину в мирных переговорах относительно 30-дневного и постоянного прекращения огня, соглашения о полезных ископаемых, которое позволит США поддерживать Киев без привлечения денег американских налогоплательщиков. Однако "недостающий компонент" в мирном процессе — это достаточное давление на Путина для того, чтобы он остановил войну против Украины, считает экс-представитель США.

"И близко не было подобного давления на Россию, чтобы склонить ее к перемирию. Это необходимо изменить", — отметил дипломат.

По его мнению, для этого необходимо ввести вторичные санкции для стран, которые ведут торговлю с Россией, и программы лендлиза для Украины.

Напомним, предыдущий президент США Джо Байден в опубликованном 7 мая интервью также отмечал, что Путин считает, что имеет исторические права на украинские земли. Давление администрации Трампа на Украину в мирном процессе он назвал"современной манерой умиротворения", которая не остановит российского агрессора.

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент во время слушаний в Конгрессе 7 мая признал Путина военным преступником, но сказал, что переговоры по завершению войны необходимо вести "с обеими сторонами".

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 мая заявил, что Украина для прекращения огня готова на создание демилитаризованной зоны шириной в 30 километров за линией фронта.