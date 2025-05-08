В администрации Трампа признали Путина военным преступником и сравнили РФ с Японией (видео)

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент признал, что президент РФ Владимир Путин является военным преступником. Однако американский чиновник добавил, что мирные переговоры необходимо вести "с обеими сторонами".

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Так Бессент высказался во время слушаний в Конгрессе 7 мая.

Скотт Бессент признал Владимира Путина военным преступником. На видео с 2:00:40.

Конгрессмен-демократ от Калифорнии Хуан Варгас, высокопоставленный член Рабочей группы по монетарной политике Комитета по финансовым услугам Палаты представителей, специально спросил Бессента, считает ли он Владимира Путина военным преступником.

"Да", — ответил министр финансов.

Тогда Варгас уточнил, будет ли правительство США вести с военным преступником мирные переговоры.

"Я считаю, это сущность дипломатии. Необходимо вести переговоры с обеими сторонами. Я считаю, что после Второй мировой войны были необходимы переговоры с японцами", — ответил Бессент.

Перед тем министр финансов США назвал санкции администрации предыдущего президента Джо Байдена против РФ "слабыми". По его словам, они были направлены только на нефтяные компании низшего уровня и не приносили необходимого эффекта. Бессент подчеркнул, что администрация Трампа преуспела в снижении цен на нефть, и это привело к сокращению доходов российского бюджета.

Мирные переговоры о завершении войны в Украине: что известно

Российский президент Владимир Путин 4 мая заявлял, что мир с Украиной неизбежен и восстановление российско-украинских отношений является вопросом времени.

Президент США Дональд Трамп в интервью, опубликованном 4 мая говорил, что Россия в потенциальном мирном соглашении должна уступить свое желание захватить всю территорию Украины.

Специальный посланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог 6 мая рассказал, на каких условиях может быть прекращен огонь в Украине. он заявил, что Киев готов к установлению временной 30-километровой демилитаризованной зоны.

Предыдущий президент США Джо Байден в опубликованном 7 мая интервью обвинил Трампа в умиротворении Путина и предупредил, что российский диктатор не остановится в Украине.