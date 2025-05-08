В адміністрації Трампа визнали Путіна воєнним злочинцем і порівняли РФ із Японією (відео)

Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент визнав, що президент РФ Володимир Путін є воєнним злочинцем. Проте американський урядовець додав, що мирні переговори необхідно вести "з обома сторонами".

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Так Бессент висловився під час слухань у Конгресі 7 травня.

Скотт Бессент визнав Володимира Путіна воєнним злочинцем. На відео з 2:00:40.

Конгресмен-демократ від Каліфорнії Хуан Варгас, високопоставлений член Робочої групи з монетарної політики Комітету з фінансових послуг Палати представників, спеціально запитав Бессента, чи вважає він Володимира Путіна воєнним злочинцем.

"Так", — відповів міністр фінансів.

Тоді Варгас уточнив, чи буде уряд США вести з воєнним злочинцем мирні переговори.

"Я вважаю, це сутність дипломатії. Необхідно вести переговори з обома сторонами. Я вважаю, що після Другої світової війни були необхідні переговори з японцями", — відповів Бессент.

Перед тим міністр фінансів США назвав санкції адміністрації попереднього президента Джо Байдена проти РФ "слабкими". За його словами, вони були спрямовані тільки на нафтові компанії нижчого рівня та не приносили необхідного ефекту. Бессент наголосив, що адміністрація Трампа досягла успіху в зниженні цін на нафту, і це призвело до скорочення доходів російського бюджету.

Мирні переговори про завершення війни в Україні: що відомо

Російський президент Володимир Путін 4 травня заявляв, що мир з Україною неминучий і відновлення російсько-українських відносин є питанням часу.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю, опублікованому 4 травня говорив, що Росія у потенційній мирній угоді має поступитися своїм бажанням захопити всю територію України.

Спеціальний посланник президента США з питань України й Росії Кіт Келлог 6 травня розповів, на яких умовах може бути припинений вогонь в Україні. він заявив, що Київ готовий до встановлення тимчасової 30-кілометрової демілітаризованої зони.

Попередній президент США Джо Байден в опублікованому 7 травня інтерв'ю звинуватив Трампа в умиротворенні Путіна та попередив, що російський диктатор не зупиниться в Україні.