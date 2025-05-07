"Только глупый думает, что он остановится": Байден обвинил Трампа в умиротворении Путина

Предыдущий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что давление администрации нынешнего американского лидера Дональда Трампа на Украину с требованием в рамках мирного соглашения отдать РФ оккупированную территорию является "современной манерой умиротворения", которая не остановит российского диктатора Владимира Путина.

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Об этом он сказал в интервью BBC, опубликованном 7 мая.

Байден призвал вспомнить, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, когда начинал вторжение в Украину.

"Он не может принять тот факт, что Советский Союз распался. Любой, кто думает, что он остановится, просто глуп", — пояснил он.

Бывший американский президент отметил в интервью BBC, что Путин видит Украину "частью матушки России" и считает, что имеет на нее исторические права. В то же время Байден выразил опасения, что подход администрации Трампа к достижению мирного соглашения между РФ и Украиной может стать для европейских лидеров сигналом о том, что пришло время сделать уступки Кремлю.

Экс-президент США также считает, что если бы не существовало Североатлантического альянса (НАТО), Путин не остановился бы на российско-украинской войне.

Мирное соглашение: США предполагают потерю Украиной территорий

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в интервью 30 апреля заявил, что американская и украинская стороны мирных переговоров готовы частично согласиться на территориальные требования Кремля для завершения войны. При этом, по его словам, Киев готов признать территориальные потери фактически, однако не юридически.

В российском Министерстве иностранных дел 1 мая заявили, что Украина никогда не вернет границы 1991 года.

Президент США Дональд Трамп в обнародованном 4 мая интервью сказал, что Россия в мирном соглашении должна уступить свои амбиции по захвату всей украинской территории.