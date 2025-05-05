"Вся Украина": Трамп ответил, в чем в мирном соглашении должна уступить РФ (видео)

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия в потенциальном мирном соглашении должна поступиться амбициями захватить всю территорию Украины.

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Об этом он сказал в интервью NBC News, опубликованном 4 мая.

Дональд Трамп ответил, на какие уступки должна пойти Россия в мирном соглашении. На видео с 47:56.

Ведущая спросила у американского лидера, чем, по его мнению, должна уступить Москва в потенциальном мирном соглашении. При этом она напомнила о дискуссиях относительно того, что Украина должна будет отказаться от части захваченных оккупантами земель.

"Россия должна отдать всю Украину, потому что это то, чего они хотят", — ответил Трамп.

На уточняющий вопрос журналистки, означает ли это, что Кремль не сохранит ни одной из оккупированных территорий, Трамп ответил, что президент РФ Владимир Путин намеревался захватить все украинские земли, и без его вмешательства россияне продолжали бы идти к этой цели.

"России придется отдать всю Украину. Потому что то, чего Россия хочет — это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. Россия не хочет того куска, который они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали", — сказал президент США.

По его словам, европейские лидеры много раз просили его позвонить Путину, потому что он не брал трубку от них.

"Мы остановили его амбиции в значительной степени, когда он увидел, что теперь я во главе. Потому что он не хотел иметь дела ни с кем в Европе", — заявил Трамп.

Он добавил, что его предшественник, 46-й президент США Джо Байден не звонил Путину ни разу за 3 года полномасштабной войны

Потенциальное мирное соглашение Украины и РФ: что известно

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины генерал Кит Келлог в интервью 30 апреля заявил, что Украина и США готовы согласиться на территориальные требования Кремля. По его словам, Киев выразил согласие признать потерю территорий фактически, но не юридически.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 30 апреля сказал, что украинская и российская стороны озвучили свои мирные предложения, и теперь дипломаты должны работать, чтобы "сблизить" их и преодолеть "пропасть" между стремлениями стран.

В опубликованном 4 мая интервью Владимир Путин заявил, что мир с Украиной неизбежен, а восстановление российско-украинских отношений является "вопросом времени".

Таблоид Bild со ссылкой на анонимные источники 5 мая писал, что Путин не пойдет на мир в Украине, потому что не достиг своих военных целей, а перемирие может принести РФ серьезные внутриполитические проблемы.