Война "кормит" Россию: Путин не пойдет на мир в Украине из-за внутриполитических проблем, – Bild

Перемирие в Украине грозит президенту РФ Владимиру Путину серьезными проблемами. Важные отрасли экономики — в кризисном состоянии, а ветераны-оккупанты спровоцируют всплеск преступности.

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Сценарий неизбежен, ведь ВС РФ не достигли в Украине своих военных целей, сообщили источники немецкого таблоида Bild.

Оборонная промышленность России раздута огромными денежными вложениями и сотни тысяч россиян зарабатывают на войне в Украине большие деньги.

"Все это очень усложняет для Путина путь к компромиссу", — считают авторы материала.

Другой важный момент — экономика России в целом слабеет и если рассматривать динамику промышленного производства без секторов с преобладающей долей оборонно-промышленного комплекса, стоит говорить о близкой рецессии.

Падение показателей демонстрируют многие отрасли: производство продуктов питания, угля, строительных материалов, металлопродукция и машиностроение. Военная промышленность тем временем "маскирует спад", сообщили западные экономисты.

Тем не менее убеждения о крахе ВПК России после прекращения войны в Украине преувеличены, считает эксперт центра "Карнеги" по изучению РФ и Евразии Александра Прокопенко, которая до 2022 года работала в Центральном банке России.

"Окончание войны не повлияет на военную промышленность РФ. Сектор продолжит получать выгоду от государственных нужд", — добавила она.

При этом главные противники России, страны НАТО и ЕС, активно обсуждают увеличение военных расходов. В таких условиях для Путина политически неприемлемо сокращать расходы на оборонную промышленность.

Будущие преступники: чем опасны для РФ ветераны вторжения в Украину?

После завершения боевых действий отдельной угрозой для режима Путина будут ветераны войны. Многие вернувшиеся с фронта станут источниками социальной нестабильности, особенно в регионах с низким уровнем жизни.

Ушедшие на фронт добровольно получали от государства зарплату, которая превышает среднюю по РФ в несколько раз. Единовременные бонусы за заключение контракта достигали более 40 тысяч евро, отмечает эксперт по России в Институте международных отношений и безопасности Маргарет Кляйн.

Москва также должна обеспечить участникам военного вторжения в Украину экономическое будущее, иначе в стране возрастут риски волны преступлений.

"Некоторые из ветеранов подобно тем, кто воевал в Афганистане или Чечне, станут участниками организованной преступности", — заключила эксперт.

Напомним, Владимир Путин уверен, что мир в Украине неизбежен и является лишь вопросом времени.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал предложение Путина установить перемирие на фронте с 7 по 9 мая.