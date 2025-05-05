Війна "годує" Росію: Путін не піде на мир в Україні через внутрішньополітичні проблеми, — Bild

Перемир'я в Україні загрожує президенту РФ Володимиру Путіну серйозними проблемами. Важливі галузі економіки — у кризовому стані, а ветерани-окупанти спровокують сплеск злочинності.

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Сценарій неминучий, адже ЗС РФ не досягли в Україні своїх військових цілей, повідомили джерела німецького таблоїду Bild.

Оборонна промисловість Росії роздута величезними грошовими вкладеннями і сотні тисяч росіян заробляють на війні в Україні великі гроші.

"Усе це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу", — вважають автори матеріалу.

Інший важливий момент — економіка Росії загалом слабшає, і якщо розглядати динаміку промислового виробництва без секторів із переважною часткою оборонно-промислового комплексу, варто говорити про близьку рецесію.

Падіння показників демонструють багато галузей: виробництво продуктів харчування, вугілля, будівельних матеріалів, металопродукція та машинобудування. Військова промисловість тим часом "маскує спад", повідомили західні економісти.

Проте переконання про крах ВПК Росії після припинення війни в Україні перебільшені, вважає експертка центру "Карнегі" з вивчення РФ і Євразії Олександра Прокопенко, яка до 2022 року працювала в Центральному банку Росії.

"Закінчення війни не вплине на військову промисловість РФ. Сектор продовжить отримувати вигоду від державних потреб", — додала вона.

При цьому головні противники Росії, країни НАТО і ЄС, активно обговорюють збільшення військових витрат. У таких умовах для Путіна політично неприйнятно скорочувати витрати на оборонну промисловість.

Майбутні злочинці: чим небезпечні для РФ ветерани вторгнення в Україну?

Після завершення бойових дій окремою загрозою для режиму Путіна будуть ветерани війни. Багато з тих, хто повернувся з фронту, стануть джерелами соціальної нестабільності, особливо в регіонах із низьким рівнем життя.

Ті, хто пішов на фронт добровільно, отримували від держави зарплату, яка перевищує середню по РФ у кілька разів. Одноразові бонуси за укладення контракту сягали понад 40 тисяч євро, зазначає експертка з Росії в Інституті міжнародних відносин і безпеки Маргарет Кляйн.

Москва також має забезпечити учасникам військового вторгнення в Україну економічне майбутнє, інакше в країні зростуть ризики хвилі злочинів.

"Дехто з ветеранів, подібно до тих, хто воював в Афганістані або Чечні, стануть учасниками організованої злочинності", — підсумувала експерт.

Нагадаємо, Володимир Путін упевнений, що мир в Україні неминучий і є лише питанням часу.

Президент України Володимир Зеленський раніше відкидав пропозицію Путіна встановити перемир'я на фронті з 7 по 9 травня.