США и Европа готовят предложение 30-дневного прекращения огня в Украине, — Reuters

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками работают над предложением объявления 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный французский дипломатический источник.

По словам собеседника издания, США и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Предполагается, что в случае отклонения Россией этого предложения будут введены новые санкции, отмечает агентство, однако какие именно, не уточняется.

Источник Reuters также отметил, что предложение о 30-дневном прекращении огня еще не было одобрено и будет проработано в течение выходных на саммите "коалиции решительных", который состоится в Украине.

30-дневное прекращение огня в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил главе США Дональду Трампу, что Украина готова к 30-дневному перемирию с Россией со вчерашнего дня, 8 мая. По словам Владимира Зеленского, Украина ожидает согласия от России относительно этого предложения.

В то же время бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что в мирных переговорах не хватает давления на Россию, чтобы принудить агрессора к перемирию. По его мнению, с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя достичь мира за переговорным столом, потому что тот не считает украинцев отдельным независимым народом.

В частности, Фокус писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц уверен, что прекращения огня в Украине на 30 дней можно добиться уже в предстоящие выходные. Позже появилась информация, что Мерц не заявлял о возможности достижения перемирия в эти выходные.