"Украина готова к 30-дневному перемирию с сегодняшнего дня": Зеленский провел телефонный разговор с Трампом (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе США Дональду Трампу, что Украина готова к 30-дневному перемирию с Россией с сегодняшнего дня.

Related video

Детали разговора президент раскрыл в своем Telegram-канале вечером 8 мая.

По словам Владимира Зеленского, Украина ожидает согласия от России по этому предложению.

"Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от России согласия с этим предложением", — подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что Украина готова вести переговоры в любом формате. Однако подчеркнул, что для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну.

По словам Зеленского, Трамп подтвердил свое стремление завершить войну в Украине. Также американский лидер заявил Зеленскому, что готов поддерживать Украину в дальнейшем.

"Мы поддерживаем дальнейшие контакты", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский впоследствии уточнил, что говорил с Трампом о давлении на Россию, чтобы приблизить прекращение огня в Украине. При этом украинский лидер отметил, что 30-дневная тишина может открыть путь к дипломатии, и заявил, что сейчас нужно, чтобы "Россия ответила на это адекватно".

Напомним, 8 мая Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами, что США "добились хорошего процесса" на пути к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией.

Также 8 мая Дональд Трамп выразил желание обратиться за помощью к Китаю в вопросах прекращения войны в Украине.