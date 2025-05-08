"Україна готова до 30-денного перемир'я відсьогодні": Зеленський провів телефонну розмову з Трампом (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив очільнику США Дональду Трампу, що Україна готова до 30-денного перемир'я з Росією від сьогоднішнього дня.

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Деталі розмови президент розкрив у своєму Telegram-каналі увечері 8 травня.

За словами Володимира Зеленського, Україна очікує на згоду від Росії щодо цієї пропозиції.

"Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією", — підкреслив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна готова вести переговори у будь-якому форматі. Однак наголосив, що для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну.

За словами Зеленського, Трамп підтвердив своє прагнення завершити війну в Україні. Також американський лідер заявив Зеленському, що готовий підтримувати Україну надалі.

"Ми підтримуємо подальші контакти", — підкреслив Зеленський.

Окрім того, Володимир Зеленський згодом уточнив, що говорив із Трампом про тиск на Росію, аби наблизити припинення вогню в Україні. При цьому український лідер зазначив, що 30-денна тиша може відкрити шлях до дипломатії, й заявив, що наразі потрібно, аби "Росія відповіла на це адекватно".

Нагадаємо, 8 травня Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами, що США "домоглися хорошого процесу" на шляху до укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Також 8 травня Дональд Трамп висловив бажання звернутися за допомогою до Китаю у питаннях припинення війни в Україні.