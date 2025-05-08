"Бої відрізняються": у мирній угоді України та РФ видно "хороший прогрес", — Трамп (відео)

Характер бойових дій в Україні змінився: США домоглися "хорошого прогресу" на шляху до мирної угоди з Росією.

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Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 8 травня.

"Ми досягаємо хорошого прогресу. Бої зараз відрізняються від тих, що були раніше", — зауважив американський лідер.

На його думку, якби США не доклали достатніх зусиль, Росія могла б піти до кінця і захопити всю Україну. США нібито по дурості відправляли Україні військову допомогу, але тепер отримають компенсацію, підписавши угоду про рідкоземельні метали.

"Думаю, ми будемо дуже активно брати участь у спробах зупинити цю бійню", — обіцяє Трамп.

Президент США також заявив, що в повномасштабній війні в Україні щотижня в середньому гине до 5 тисяч солдатів.

"Я бачив супутникові знімки. Частини тіл розкидані по полях. Голови і руки — це настільки жахливо. Я ніколи раніше нічого подібного не бачив", — підсумував Трамп.

Нагадаємо, 7 травня Дональд Трамп попереджав про наближення рішення з приводу завершення війни в Україні. При цьому він заявив, що "не радий" прийдешній перспективі.

Фокус уже писав про нетипову тактику ударів росіян по Україні. Окупанти стали застосовувати багато дронів "Шахед" та імітатори.