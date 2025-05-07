Час приймати рішення: Трамп заінтригував планами щодо перемир'я в Україні (відео)

Рішення щодо врегулювання війни в Україні наближається. Американський лідер попередив, що не радий цій перспективі.

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Про це заявив президент США Дональд Трамп під час брифінгу з нагоди призначення американського посла в Китаї Девіда Пердью.

США відходять від ідеї перемир'я в Україні

"Ми наближаємося до того, щоб ухвалити рішення щодо врегулювання війни в Україні. Доведеться ухвалювати деякі рішення і я не радий цьому", — сказав президент США.

Інших деталей американський лідер не навів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже говорив, що США відходять від ідеї перемир'я в Україні, тому що Росія відмовила в цьому кроці. Штати будуть зосереджені на питаннях довгострокового врегулювання конфлікту.

Венс нагадав, що українська сторона погоджувалася ввести 30-денний режим повного припинення вогню. Однак РФ заявила, що цей варіант "не відповідає їхнім стратегічним інтересам".

Нагадаємо, спецпосланець президента США Кіт Келлог 6 травня говорив про бажання України заморозити бойові дії на поточній лінії фронту.

Міністерство закордонних справ Росії оголошувало про готовність почати перемир'я з нагоди святкування 9 травня. Припинення вогню росіяни присвятили 80-річчю завершення Другої світової війни.