Не просто "Шахедами": ЗС РФ перейшли до складнішої тактики ударів по Україні, — Ігнат (відео)

Збройні сили Російської Федерації застосували нетипову тактику удару по Україні, у якій використали велику кількість дронів-камікадзе "Шахед" та імітаторів. Крім того, поки по українцях летіли безпілотники та ракети, в інших точках працювала тактична авіація. Росіяни били по містах різного розміру, загрожували тилу та лінії фронту.

Related video

Про атаку ЗС РФ, яка почалась 6 травня і тривала вночі, зранку та вдень 7 травня, в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Атака "Шахедів" РФ — пояснення Ігната див. з 14:30

Ігнат назвав дії ЗС РФ 6-7 травня "нетиповою атакою". Після цього представник командування пояснив, що відбулось кілька активних хвиль атак. Перша хвиля почалась о 20:30 6 травня. Дрони-камікадзе "Шахед" та дрони-імітатори запустили по усьому периметру українського кордону: зі сходу та півночі (Брянськ, Курськ, Твер, Міллерово), з боку окупованих регіонів та з Ростовської області. Ігнат зауважив, що пуски відбувались з різних майданчиків, з рухомих платформ. Таким способом ворог ускладнив роботу повітряним силам, уточнив офіцер.

"Станом на зараз попередньо 187 ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Їх запускають одночасно, щоб ускладнити повітряним силам і силам оборони повітряного флоту, для того, щоб ускладнити збиття саме справних "Шахедів", — сказав він.

Крім того, на момент виступу у телемарафоні, Повітряні сили повинні реагувати на інші цілі, продовжив Ігнат. Тактична авіація РФ загрожувала на півночі та сході, а розвідувальні БпЛА — над усією лінією фронту. Також він виділив інші особливості атаки росіян — одночасне застосування балістики та БпЛА, використання дронів зі шрапнеллю, обстріл і малих, і великих міст.

"Ми з вами є свідками ворожих атак, таких варварських атак, не лише дронами, а й балістикою по невеликих містах, по містах-мільйонниках, застосування озброєння, особливо, коли воно ще й має в бойовій частині шрапнель, — це взагалі тероризм. Ворог атакує з різних напрямків, не усюди є у нас системи, здатні перехоплювати балістичні ракети", — чути на відео.

Атака РФ 7 травня — деталі

Фокус писав про атаку ЗС РФ, яка почалась увечері 6 травня та тривала до обіду 7 травня. Як повідомило Повітряне командування, росіяни запустили по українцях 187 безпілотників, з яких частина була ударними "Шахедами", а частина — дронами-імітаторами. Пуски БпЛА відбулись з шести напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське. Крім того, ворог вдарив п'ятьма ракетами "Іскандер-М", які летіли з трьох напрямків (Курськ, Таганрог, Брянськ). Засоби ППО збили дві балістичні ракети, 81 "Шахед", знешкодили 64 імітатори.

Тим часом міський голова Києва повідомив про вибухи у кількох районах столиці. Згідно з даними військової адміністрації, почались пожежі у багатоквартирних будинках, були зруйновані квартири. Згодом стало відомо про загибель двох людей та поранення десятьох.

Нагадуємо, 7 травня зоозахисники розповіли про загибель волонтерів у Києві й про порятунок лише однієї тварини з 10, за якими вони наглядали.