Росія двічі за ніч атакувала Київ "шахедами": спалахнули квартири, зруйновані будинки, деталі

Протягом ночі з 6 на 7 травня російські окупаційні війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці України спалахнули пожежі у багатоповерхівках та щонайменше двоє осіб загинули.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Перші повідомлення про атаку "шахедів" на Київ з'явились близько першої ночі.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — йшлося у повідомленні КМВА.

Міський голова Києва Віталій Кличко також зазначив, що у столиці існує загроза застосування балістичного озброєння та зауважив, що у місті працює ППО.

"У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці", — написав Кличко.

Однак вже о 1:38 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

ЗС РФ атакували Київ "шахедами" вдруге за ніч

Повторна атака дронів ЗС РФ на Київ почалась о четвертій ранку.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", — пояснили в КМВА.

Згодом там уточнили, що у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Рештки "шахедів" також впали у Соломʼянському та Святошинському районах.

"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах", — наголосили в КМВА.

Водночас Віталій Кличко надав інформацію щодо постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.

"6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ. Із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом — надали допомогу на місці", — наголосив Кличко.

Крім того, у мережі з'явились відео наслідків ворожого удару дронами по столиці України.

Однак о 6:17 Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок нічної атаки загинули двоє осіб.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах:

Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Там врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували);

Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію;

Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає;

Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Фото: ДСНС Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву

Зазначимо, що о 6:22 в Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, надвечір 6 травня РФ вдарила "шахедами" по Запоріжжю.

У ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.