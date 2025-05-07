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Росія двічі за ніч атакувала Київ "шахедами": спалахнули квартири, зруйновані будинки, деталі

Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Фото: ДСНС | Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву

Протягом ночі з 6 на 7 травня російські окупаційні війська кілька разів атакували Київ ударними безпілотниками типу "шахед", внаслідок чого у столиці України спалахнули пожежі у багатоповерхівках та щонайменше двоє осіб загинули.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Перші повідомлення про атаку "шахедів" на Київ з'явились близько першої ночі.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — йшлося у повідомленні КМВА.

Міський голова Києва Віталій Кличко також зазначив, що у столиці існує загроза застосування балістичного озброєння та зауважив, що у місті працює ППО.

"У Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв м. Екстрені служби працюють на місці", — написав Кличко.

Однак вже о 1:38 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

ЗС РФ атакували Київ "шахедами" вдруге за ніч

Повторна атака дронів ЗС РФ на Київ почалась о четвертій ранку.

"По ворожих цілях в повітряному просторі столиці продовжують працювати розрахунки ППО. Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", — пояснили в КМВА.

Згодом там уточнили, що у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Рештки "шахедів" також впали у Соломʼянському та Святошинському районах.

"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах", — наголосили в КМВА.

Водночас Віталій Кличко надав інформацію щодо постраждалих внаслідок російської атаки на Київ.

"6 мешканців столиці постраждали внаслідок атаки ворога на Київ. Із них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом — надали допомогу на місці", — наголосив Кличко.

Крім того, у мережі з'явились відео наслідків ворожого удару дронами по столиці України.

Однак о 6:17 Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомила, що внаслідок нічної атаки загинули двоє осіб.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах:

  • Святошинський район: влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м. Там врятовано 5 людей — 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували);
  • Солом’янський район: уламки БпЛА впали на відкриту територію;
  • Дніпровський район: падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах. Горіння та потерпілих немає;
  • Шевченківський район: падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Fullscreen
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Fullscreen
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Фото: ДСНС
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Fullscreen
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву Fullscreen
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву
Наслідки атаки ЗС РФ "шахедами" по Києву

Зазначимо, що о 6:22 в Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, надвечір 6 травня РФ вдарила "шахедами" по Запоріжжю.

У ніч з 3 на 4 травня ЗС РФ атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.