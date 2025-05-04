Горять будинки, пошкоджено Dream Town: "шахеди" впали у спальних районах Києва, деталі (відео)
У ніч з 3 на 4 травня російські окупаційні війська атакували Київ ударними дронами типу "шахед", уламки яких впали у спальних районах міста.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Спочатку в КМВА повідомили, що по ворожих безпілотниках в повітряному просторі Києва працюють розрахунки ППО, через що у столиці було чутно потужні вибухи.
"Ударні дрони фіксуються в різних частинах міста", — зазначили в КМВА.
Згодом там уточнили, що в Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків ворожих "шахедів".
Через це у Святошинському районі спалахнула пожежа у трьох приватних будинках, а в Оболонському районі сталося займання автомобілів.
"В Оболонському районі за іншою адресою горить 7 автомобілів", — наголосили в КМВА.
Також у мережі з'явилось відео пожежі, яка спалахнула через падіння уламків ворожих дронів у багатоповерхівці в одному зі спальних районах Києва.
Крім того, пошкоджень зазнав торговий центр Dream Town.
Зазначимо, що міський голова Києва Віталій Кличко також повідомляв, що у місті працюють сили ППО, оскільки "на Оболонь ще заходять БпЛА".
На момент публікації матеріалу інформація щодо постраждалих встановлювалась.
Нагадаємо, пізно ввечері 2 травня ЗС РФ вдарили по цивільних будівлях у Харкові.
У цей же день речник КМВА Євген Ієвлєв розповів, що російські "шахеди" розкидали над Києвом касетні боєприпаси.