Майже 50 постраждалих: Росія вдарила по цивільних будівлях у Харкові, деталі (фото, відео)

Пізно ввечері 2 травня росіяни атакували мирне населення Харкова: під обстрілом опинилися житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та підприємства. Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку, зазначивши, що таке скоїти "можуть тільки нелюди".

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Фокус зібрав останню актуальну інформацію щодо російської атаки по Харкову.

Близько 23:00 години міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram-каналі, що Росія вдарила по 12 локаціях у чотирьох районах міста. Постраждали об'єкти у Київському, Основ'янському, Слобідському та Салтівському районах. Там, на місцях деяких "прильотів", здійнялися пожежі.

Невдовзі Ігор Терехов зазначив, що кількість постраждалих через російську атаку зросла до 46. Серед них, за даними мера, є поранена дитина.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що станом на 00:30 годину кількість постраждалих у Харкові зросла до 47.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі також відреагував на російську атаку, зазначивши, що жодних військових об'єктів на атакованих територіях "не було й не могло бути".

Також про наслідки російської масованої атаки по Харкову рапортували в офіційному пабліку ДСНС України. Там показали кадри, на яких видно зруйновані будівлі та пошкоджені автомобілі у місті.

Голова Харківської ОВА близько 00:40 години уточнив, що 8 поранених через атаку опинилися у лікарнях, де перебувають під наглядом медиків у стані середньої тяжкості.

"Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки", — зазначив посадовець.

Наразі ліквідація наслідків атаки по Харкову триває. Оперативні служби продовжують працювати на місцях.

Нагадаємо, 2 травня у КМВА повідомили, що російські "Шахеди" розкидали над Києвом касетні боєприпаси: ті детонують від руху, тепла або світла.

Уночі 2 травня дрони вдарили по військовому об'єкті "Звєзда" у Росії, що розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною.