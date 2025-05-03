Почти 50 пострадавших: Россия ударила по гражданским зданиям в Харькове, детали (фото, видео)

Поздно вечером 2 мая россияне атаковали мирное население Харькова: под обстрелом оказались жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и предприятия. Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку, отметив, что такое совершить "могут только нелюди".

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Фокус собрал последнюю актуальную информацию о российской атаке по Харькову.

Около 23:00 часов городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что Россия ударила по 12 локациям в четырех районах города. Пострадали объекты в Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском районах. Там, на местах некоторых "прилетов", поднялись пожары.

Вскоре Игорь Терехов отметил, что количество пострадавших из-за российской атаки возросло до 46. Среди них, по данным мэра, есть раненый ребенок.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 00:30 часов количество пострадавших в Харькове возросло до 47.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также отреагировал на российскую атаку, отметив, что никаких военных объектов на атакованных территориях "не было и не могло быть".

Также о последствиях российской массированной атаки по Харькову рапортовали в официальном паблике ГСЧС Украины. Там показали кадры, на которых видно разрушенные здания и поврежденные автомобили в городе.

Председатель Харьковской ОВА около 00:40 часов уточнил, что 8 раненых из-за атаки оказались в больницах, где находятся под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести.

"Работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки", — отметил чиновник.

Сейчас ликвидация последствий атаки по Харькову продолжается. Оперативные службы продолжают работать на местах.

Напомним, 2 мая в КГВА сообщили, что российские "Шахеды" разбросали над Киевом кассетные боеприпасы: те детонируют от движения, тепла или света.

Ночью 2 мая дроны ударили по военному объекту "Звезда" в России, который расположен в 500 километрах от границы с Украиной.