Детонируют от света, тепла или движения: "Шахеды" разбросали над Киевом кассетные боеприпасы, — КГВА

Российские дроны во время атаки на Киев в ночь на 1 мая, по имеющейся у Киевской городской военной администрации информации, разбросали отсроченные кассетные боеприпасы, которые могут детонировать под воздействием света, вибрации, движения, давления и тепла. Такие снаряды могут взрываться даже через сутки после сброса.

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Об этом представитель КГВА Евгений Иевлев рассказал в эфире телеканала "КИЕВ24".

"По имеющейся информации на сейчас, взрывались кассетные боеприпасы, которые россияне разбросали с БПЛА", — сообщил Иевлев.

Представитель КГВА рассказал, что вражеские дроны разбросали взрывоопасные предметы по столице уже второй раз, но точно определить тип и происхождение суббоеприпасов должна специальная экспертиза. Она требует много времени, потому что после детонации от таких снарядов почти ничего не остается.

"Абсолютно точно пиротехники приходят к выводу, что именно во второй раз эти взрывоопасные вещества имели больший заряд для того, чтобы от них остались очень мелкие частицы, по которым слишком сложно провести экспертизу в короткий срок и дать оценку, что это, от чего оно взрывается, почему срабатывает", — пояснил Евгений Иевлев.

Он добавил, что к таким боеприпасам нельзя приближаться даже через сутки после сброса, потому что риск детонации сохраняется.

"Ни в коем случае даже близко не подходить! Потому что реакция может быть на что угодно: на свет, на вибрацию, на тепло, на движение, на давление. Сегодня точно сказать, что именно эти взрывоопасные вещества реагируют на какой-то конкретный фактор, невозможно, поэтому это очень опасно для жизни и здоровья. Это оружие против мирного населения, здесь нет никаких сомнений", — сказал представитель администрации.

Председатель КГВА Тимур Ткаченко в заметке на Facebook 1 мая отметил, что около 10 взрывов от детонации неизвестных предметов произошло в лесопарковой зоне Дарницкого района. Также, по его словам, один из боеприпасов взорвался на крыше жилого дома и повредил кровлю. Тимур Ткаченко сообщал об одном пострадавшем человеке.

Также глава КГВА добавил фото взрывоопасных предметов, которые нашли в столице во время прошлой атаки российских БПЛА с кассетными боеприпасами.

Взрывоопасные предметы, разбросанные российскими дронами в Киеве в предыдущий раз Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Взрывы кассетных боеприпасов в Киеве: детали

Временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Александр Поповцев 1 мая сообщал, что в Дарницком районе столицы взорвались отсроченные кассетные боеприпасы после ночной вражеской атаки дронами. Он отмечал, что взрывы произошли в микрорайоне Бортничи, а разбрасывать кассетные снаряды могли российские БПЛА. В Министерстве внутренних дел Украины в свою очередь сообщали, что в Дарницком районе перекрыт доступ к потенциально опасной территории и работают профессиональные саперы.

СМИ со ссылкой на спикера Киевской городской военной администрации Евгения Иевлева писали, что это был не первый случай применения россиянами дронов с кассетными боеприпасами, и такие снаряды могут оставаться активными несколько суток.