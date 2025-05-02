Детонують від світла, тепла або руху: "Шахеди" розкидали над Києвом касетні боєприпаси, — КМВА

Російські дрони під час атаки на Київ у ніч на 1 травня, за наявною у Київської міської військової адміністрації інформацією, розкидали відтерміновані касетні боєприпаси, які можуть детонувати під впливом світла, вібрації, руху, тиску та тепла. Такі снаряди можуть вибухати навіть за добу після скидання.

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Про це речник КМВА Євген Ієвлєв розповів в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"За наявною інформацією на зараз, вибухали касетні боєприпаси, які росіяни розкидали з БпЛА", — повідомив Ієвлєв.

Речник КМВА розповів, що ворожі дрони розкидали вибухонебезпечні предмети по столиці вже вдруге, але точно визначити тип і походження суббоєприпасів має спеціальна експертиза. Вона потребує багато часу, бо після детонації від таких снарядів майже нічого не лишається.

"Абсолютно точно піротехніки доходять до висновку, що саме другого разу ці вибухонебезпечні речовини мали більший заряд задля того, щоб від них лишилися дуже дрібні частки, за якими надто складно провести експертизу в короткий термін і дати оцінку, що це, від чого воно вибухає, чому спрацьовує", — пояснив Євген Ієвлєв.

Він додав, що до таких боєприпасів не можна наближатися навіть за добу після скидання, бо ризик детонації зберігається.

"В жодному разі навіть близько не підходити! Тому що реакція може бути на що завгодно: на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск. Сьогодні точно сказати, що саме ці вибухонебезпечні речовини реагують на якийсь конкретний чинник, неможливо, тому це дуже небезпечно для життя і здоров'я. Це зброя проти мирного населення, тут немає жодних сумнівів", — сказав речник адміністрації.

Голова КМВА Тимур Ткаченко у дописі на Facebook 1 травня зазначив, що приблизно 10 вибухів від детонації невідомих предметів сталося в лісопарковій зоні Дарницького району. Також, за його словами, один із боєприпасів вибухнув на даху житлового будинку та пошкодив покрівлю. Тимур Ткаченко повідомляв про одну постраждалу людину.

Також голова КМВА додав фото вибухонебезпечних предметів, які знайшли в столиці під час минулої атаки російських БпЛА з касетними боєприпасами.

Вибухонебезпечні предмети, розкидані російськими дронами у Києві попереднього разу Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Вибухи касетних боєприпасів у Києві: деталі

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Поповцев 1 травня повідомляв, що в Дарницькому районі столиці вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси після нічної ворожої атаки дронами. Він зазначав, що вибухи сталися в мікрорайоні Бортничі, а розкидати касетні снаряди могли російські БпЛА. У Міністерстві внутрішніх справ України своєю чергою повідомляли, що в Дарницькому районі перекрито доступ до потенційно небезпечної території та працюють професійні сапери.

ЗМІ з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Євгена Ієвлєва писали, що це був не перший випадок застосування росіянами дронів із касетними боєприпасами, й такі снаряди можуть залишатися активними кілька діб.