ЗС РФ атакують Харків "Шахедами" в місті пожежі, багато постраждалих

У Харкові пізно ввечері 2 травня пролунали вибухи: російські війська вкотре завдали масованого удару БПЛА "Шахед".

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Атака почалася приблизно о 21:30, у цей час у Харкові пролунав перший вибух, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Трохи згодом градоначальник розповів про влучання ворожих БПЛА у двох районах Харкова і закликав мешканців прослідувати в укриття.

Пізніше з'ясувалося, що внаслідок обстрілу Харкова постраждав багатоквартирний будинок. Біля нього горять автомобілі. Також з'явилася інформація про влучання дрона ЗС РФ у приватний будинок.

За даними Терехова, загалом зафіксовано 17 прильотів по місту в різних локаціях, відомо про 12 постраждалих. Надзвичайні служби розпочали гасіння пожеж.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ударних дронів. У Салтівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок і горять автомобілі.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про підліт нової групи "Шахедів" з Бєлгородської області Росії в бік Харківської області.

Нагадаємо, увечері 29 квітня ЗС РФ також масовано атакували Харків "Шахедами". Вибухи пошкодили медичний заклад, приватні будинки та багатоповерхові будинки.

Фокус раніше писав про атаку іранськими дронами "Шахед" на Одесу ввечері 30 квітня і після опівночі. У деяких районах міста зникло світло.