Здійнялася пожежа: Одесу масовано атакували російські БпЛА, що відомо (фото, відео)

Пізно ввечері 30 квітня та після опівночі Одесу масовано атакували російські дрони: під ударом опинилася цивільна інфраструктура, пошкоджені житлові будинки.

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Фокус зібрав інформацію щодо російської атаки по Одесі.

Близько 23:30 години Повітряні сили України попередили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської та Миколаївської областей. Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав мешканців перебувати у безпечних місцях.

Невдовзі у місті пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

У наступні хвилини атака по Одесі продовжувалася — нові групи ударних БпЛА продовжували рухатися з моря у напрямку міста.

Близько 00:50 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про перші наслідки атаки по місту. За його словами, постраждала цивільна інфраструктура, здійнялися пожежі.

За інформацією Одеської ОВА, станом на 01:00 годину інформації щодо постраждалих не надходило. На місця атаки виїхали оперативні служби.

Місцеві ЗМІ, зокрема видання "Думская", повідомило про проблеми з електрикою, що виникли у деяких мешканців Одеси внаслідок атаки БпЛА. Також у мережі оприлюднили перші кадри наслідків російської атаки по Одесі.

Telegram-канал "Думкая" | наслідки атаки по Одесі

За даними місцевих ЗМІ, через атаку постраждало зокрема село Таїрове Одеського району. Там, попередньо, ворожий дрон атакував житловий багатоповерховий будинок.

Також у мережі оприлюднили відео наслідків ворожої атаки.

Інші наслідки російської атаки по Одесі уточнюються. Екстрені служби працюють на місцях атаки.

Нагадаємо, 30 квітня мешканці Дніпра розповіли про нічний удар російських "Шахедів" по місту.

Також уночі 30 квітня дрони атакували Росію: вибухи пролунали зокрема у Рильську Курської області, через атаку було закрито кілька аеропортів РФ.