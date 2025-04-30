"16 ударів по Харкову": РФ вдарила по медичному закладу та багатоповерхівці міста

Надвечір 29 квітня російській окупаційні війська завдали масованого удару "шахедами" по Харкову, внаслідок чого у місті пошкоджено медичний заклад, приватні будинки та багатоповерхівки.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура", — написав Терехов.

Він пояснив, що один з "шахедів" влучив по багатоповерхівці у Слобідському районі міста, а у Салтівському районі зафіксовано потрапляння ворожого безпілотника у приватний будинок.

Крім того, у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один з "шахедів" впав поблизу медичного закладу.

За словами Терехова, наразі відомо про щонайменше 39 постраждалих мирних харківʼян, серед яких є важкі поранення.

Зазначимо, що про вибухи у Харкові кореспондент Фокусу повідомив близько 22:00.

На момент публікації матеріалу інформації щодо загиблих внаслідок російської атаки по Харкову не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 квітня ЗС РФ атакували міста України "шахедами".

У ніч на 29 квітня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область.