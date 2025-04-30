"16 ударов по Харькову": РФ ударила по медицинскому учреждению и многоэтажке города

К вечеру 29 апреля российские оккупационные войска нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего в городе повреждены медицинское учреждение, частные дома и многоэтажки.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура", — написал Терехов.

Он пояснил, что один из "шахедов" попал по многоэтажке в Слободском районе города, а в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника в частный дом.

Кроме того, в Салтовском районе, по предварительной информации, один из "шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.

По словам Терехова, сейчас известно о по меньшей мере 39 пострадавших мирных харьковчан, среди которых есть тяжелые ранения.

Отметим, что о взрывах в Харькове корреспондент Фокуса сообщил около 22:00.

На момент публикации материала информации о погибших в результате российской атаки по Харькову не было.

Напомним, поздно вечером 29 апреля ВС РФ атаковали города Украины "шахедами".

В ночь на 29 апреля российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область.