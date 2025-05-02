ВС РФ атакуют Харьков "Шахедами" в городе пожары, много пострадавших

В Харькове поздно вечером 2 мая раздались взрывы: российские войска в очередной раз нанесли массированный удар БПЛА "Шахед".

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Атака началась примерно в 21:30, в это время в Харькове прозвучал первый взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Чуть позже градоначальник рассказал о попадании вражеских БПЛА в двух районах Харькова и призвал жителей проследовать в укрытия.

Позже выяснилось, что в результате обстрела Харькова пострадал многоквартирный дом. Возле него горят автомобили. Также появилась информация о попадании дрона ВС РФ в частный дом.

По данным Терехова, всего зафиксировано 17 прилетов по городу в разных локациях, известно о 12 пострадавших. Чрезвычайные службы приступили к тушению пожаров.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова зафиксировано падение ударных дронов. В Салтовском районе поврежден многоквартирный дом и горят автомобили.

Воздушные силы ВСУ сообщают о подлете новой группы "Шахедов" из Белгородской области России в сторону Харьковской области.

Напомним, вечером 29 апреля ВС РФ также массированно атаковали Харьков "Шахедами". Взрывы повредили медицинское учреждение, частные дома и многоэтажные дома.

Фокус ранее писал об атаке иранскими дронами "Шахед" по Одессе вечером 30 апреля и после полуночи. В некоторых районах города пропал свет.