Горят дома, поврежден Dream Town: "шахеды" упали в спальных районах Киева, детали (видео)

В ночь с 3 на 4 мая российские оккупационные войска атаковали Киев ударными дронами типа "шахед", обломки которых упали в спальных районах города.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Сначала в КГВА сообщили, что по вражеским беспилотникам в воздушном пространстве Киева работают расчеты ПВО, из-за чего в столице были слышны мощные взрывы.

"Ударные дроны фиксируются в разных частях города", — отметили в КГВА.

Впоследствии там уточнили, что в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков вражеских "шахедов".

Из-за этого в Святошинском районе вспыхнул пожар в трех частных домах, а в Оболонском районе произошло возгорание автомобилей.

"В Оболонском районе по другому адресу горит 7 автомобилей", — отметили в КГВА.

Также в сети появилось видео пожара, который вспыхнул из-за падения обломков вражеских дронов в многоэтажке в одном из спальных районов Киева.

Кроме того, повреждения получил торговый центр Dream Town.

Отметим, что городской голова Киева Виталий Кличко также сообщал, что в городе работают силы ПВО, поскольку "на Оболонь еще заходят БпЛА".

На момент публикации материала информация о пострадавших устанавливалась.

Напомним, поздно вечером 2 мая ВС РФ ударили по гражданским зданиям в Харькове.

В этот же день спикер КГВА Евгений Иевлев рассказал, что российские "шахеды" разбросали над Киевом кассетные боеприпасы.